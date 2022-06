Με Αβιλα η εντεκάδα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός δίνει το δεύτερο φιλικό του επί αυστριακού εδάφους, με τους Πειραιώτες να αντιμετωπίζουν στις 19:00 την Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Στο παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα ο Πέδρο Μαρτίνς δίνει φανέλα βασικού στον Γκονζάλο Αβιλα, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τα χρώματα των πρωταθλητών.

Συγκεκριμένα, μπροστά από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κρίστινσον, με τους Αβιλα, Σωκράτη, Σισέ και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας.

Οι Κούντε Μαντί Καμαρά και Εμβιλά θα είναι στη μεσαία γραμμή, με τον Τικίνιο στην κορυφή της επίθεσης. Οι Βαλμπουενά και Μασούρας θα βρίσκονται στα δύο άκρα, ως συμπαραστάτες του Βραζιλιάνου στράικερ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Kρίστινσον, Άβιλα, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσουκ, Κούντε, Μαντί Καμαρά, Εμβιλά, Βαλμπουενά, Μασούρας, Τικίνιο.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στα social media:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στη Φορτούνα Ντίσελντορφ! / The line-up for today’s friendly match against Fortuna Düsseldorf! 🔴⚪️ #Οlympiacos #FriendlyMatch #PreSeason2022 #OLYFOR #Austria #LineUp #Football pic.twitter.com/hKx6iYCeJl

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) June 25, 2022