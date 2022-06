Εξελίξεις με Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στην πορεία προς την κατάκτηση του νταμπλ και χωρίς αμφιβολία ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα ήθελε να τον κρατήσει στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

Οι Ερυθρόλευκοι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος του basketinside360 Ματέο Αντριάνι, του έχουν προτείνει νέο συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με αποδοχές που αγγίζουν το 1.1 εκατ. δολάρια τον χρόνο, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις και να είναι πλέον πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να ανανεώσουν τη συνεργασίας τους.

«Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Ολυμπιακού βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο. Ο ελληνικός σύλλογος πρόσφερε συμβόλαιο 1+1 έτους με αποδοχές περίπου 1.1 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Όταν τακτοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, θα είναι έτοιμος να παραμείνει στον Πειραιά», ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος.

Ο ομογενής γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας στη Euroleague 38 συμμετοχές με 12,8 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στην Basket League σε 32 αγώνες είχε 10,8 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ.

