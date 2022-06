Επιμένουν στην Ιταλία: Μια ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Μιλουτίνοφ

Η Βίρτους Μπολόνια είχε πρώτο στόχο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, όμως βρίσκεται σε αναζήτηση σέντερ, καθώς ο Σέρβος ψηλός είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό!

Δείτε την ανάρτηση του Ανδρεάνι:

Virtus Bologna is looking for a Center for next season. Donatas Motiejūnas is a very interesting option for V nere. Nikola Milutinov, who was the first target, has turned down the offer and is one step away from Olympiacos Piraeus.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 13, 2022