Με την Άλκμααρ το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ελλάδα

Η… ελληνική Άλκμααρ θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας επί ελληνικού εδάφους.

Μετά την επιστροφή τους από την Αυστρία, όπου θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους και θα δώσουν συνολικά έξι φιλικά παιχνίδια, οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ολλανδική ομάδα, στην οποία αγωνίζονται οι Βαγγέλης Παυλίδης και Παντελής Χατζηδιάκος, το Σάββατο 9 Ιουλίου, στις 8:30 μ.μ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών του Ολυμπιακού ως τώρα:

24/6, 19:00: Πόιερμπαχ: Ολυμπιακός-Ριντ (Αυστρία)

25/6, 19:00: Βελς: Ολυμπιακός-Φορτούνα Ντίσελντορφ (Γερμανία)

27/6, 19:00: Αντορφ: Ολυμπιακός-Κρακοβία (Πολωνία)

29/6, 19:00: Βελς: Ολυμπιακός-Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

1/7, 16:30: Ζααλφέλντεν: Ολυμπιακός-Αρμίνια Μπίλεφελντ (Γερμανία)

2/7, 16:30: Τσελ Αμ Ζέε: Ολυμπιακός-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

9/7, 20:30: «Γ. Καραϊσκάκης»: Ολυμπιακός-Αλκμααρ (Ολλανδία)

