Για δεύτερη ημέρα το CNN International επανέρχεται στη συνέντευξη που του παραχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ υπενθυμίζει ότι έκανε κάλεσμα στον Τζο Μπάιντεν να επισκεφθεί ο ίδιος την Ουκρανία για να βγάλει τα συμπεράσματά του σχετικά με το τι έχει γίνει μετά τη ρωσική εισβολή.

Η Ουκρανία δεν προτίθεται να παραδώσει τα ανατολικά εδάφη της χώρας για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, διεμήνυσε στην αποκλειστική συνέντευξή του στο CNNi ο Ουκρανός πρόεδρος.

Τόνισε, επίσης, ότι ο ουκρανικός στρατός είναι έτοιμος να πολεμήσει στο Ντονμπάς, σε μία μάχη που, όπως πιστεύει, μπορεί να επηρεάσει τη συνολική έκβαση του πολέμου.

Ο Ζελένσκι επισημαίνει ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία διασφάλιση ότι η Ρωσία δεν θα επιχειρήσει εκ νέου να επιτεθεί στο Κίεβο εάν κατορθώσει να κατακτήσει το Ντονμπάς.

«Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μην τους επιτρέψουμε να σταθούν στο έδαφός μας, επειδή αυτή η μάχη, μπορεί να επηρεάσει την καρδιά ολόκληρου του πολέμου», υπογραμμίζει ο Ζελένσκι.

«Δεν εμπιστεύομαι τον ρωσικό στρατό και την ηγεσία του. Παρότι τους απωθήσαμε από το Κίεβο, αυτό δεν σημαίνει ότι αν μπορέσουν να κατακτήσουν το Ντονμπάς, δεν θα επιστρέψουν πάλι για το Κίεβο.

