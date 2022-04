Πυραυλικές επιθέσεις έγιναν το πρωί της Δευτέρας στη δυτική πόλη Λβιβ της Ουκρανίας, ενώ σειρήνες ακούστηκαν σε όλη τη χώρα.

Υπάρχουν αναφορές για τέσσερα ή πέντε χτυπήματα με πυραύλους, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν καταγγείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις επιθέσεις.

Five missile strikes on #Lviv this morning. Smoke is visible rising above the city. pic.twitter.com/UuxYnxX3QZ

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής, Μιχάιλο Ποντόλιακ αναφέρει σε ανάρτησή του ότι: «Πέντε επιθέσεις με πυραύλους έγιναν ταυτόχρονα σε πολιτικές δομές στην παλιά Ευρωπαϊκή Λβιβ. Η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται βάρβαρα στις ουκρανικές πόλεις από τον αέρα, κυνικά δηλώνοντας σε όλο τον κόσμο το «δικαίωμά» τους… να σκοτώνουν Ουκρανούς».

Five powerful missile strikes at once on the civilian infrastructure of the old European Lviv. The Russians continue barbarically attacking Ukrainian cities from the air, cynically declaring to the whole world their “right” to… kill Ukrainians.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 18, 2022