Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα 64α βραβεία Grammy, που πραγματοποιήθηκαν στο «MGM Grand Garden Arena», στο Λας Βέγκας, το βράδυ της Κυριακής (3/4).

Οικοδεσπότης των Όσκαρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ήταν ο κωμικός Τρέβορ Νόα.

Ο Τζον Μπατίστ, τραγουδιστής στο The Late Show With Stephen Colbert, έφυγε με πέντε βραβεία.

Η 19χρονη Ολίβια Ροντρίγκο κέρδισε το βραβείο της πρωτοεμφανιζόμενης και του καλύτερου φωνητικού ποπ άλμπουμ.

Επίσης, στη σκηνή ανέβηκαν για να τραγουδήσουν οι Ολίβια Ροντρίγκο, BTS, Lil Nas X, Silk Sonic, Μπίλι Έιλις, J Balvin, Κάρι Άντεργουντ, Λένι Κράβιτς, Τζάστιν Μπίμπερ και Lady Gaga.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κάνοντας έκκληση για βοήθεια.

Λίγο αργότερα, τιμήθηκε η μνήμη του Τέιλορ Χόκινς, του ντράμερ των Foo Fighters, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Οι Σίνθια Ερίβο, Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, Μπεν Πλατ και Ρέιτσελ Ζέγκλερ ερμήνευσαν τραγούδια του Στίβεν Σόντχαϊμ και άπαντες συγκινήθηκαν.

Οι νικητές στις σημαντικότερες κατηγορίες

Παραγωγός της Χρονιάς (Εκτός κλασικής μουσικής)

Νικητής: Jack Antonoff

Rogét Chahayed

Mike Elizondo

Hit-Boy

Ricky Reed

Βραβείο Γκράμι Καλύτερου φωνητικού άλμπουμ

Νικητής: Tony Bennett & Lady Gaga – Love for Sale

Norah Jones – ’Til We Meet Again (Live)

Tori Kelly – A Tori Kelly Christmas

Ledisi – Ledisi Sings Nina

Willie Nelson – That’s Life

Dolly Parton – A Holly Dolly Christmas

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Νικητής: Olivia Rodrigo – Drivers License

Justin Bieber – Anyone

Brandi Carlile – Right on Time

Billie Eilish – Happier Than Ever

Ariana Grande – Positions

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

Νικητής: Foo Fighters – Medicine at Midnight

AC/DC – Power Up

Black Pumas – Capitol Cuts – Live From Studio A

Chris Cornell – No One Sings Like You Anymore Vol. 1

Paul McCartney – McCartney III

Καλύτερη Ροκ ερμηνεία

Νικητής: Foo Fighters – Making a Fire

AC/DC – Shot in the Dark

Black Pumas – Know You Better (Live From Capitol Studio A)

Chris Cornell – Nothing Compares 2 U

Deftones – Ohms

