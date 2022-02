Συνεδρίασε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με τη συμμετοχή και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ανάλυση της κατάστασης μετά τις χθεσινές ανησυχητικές εξελίξεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της στην ΕΕ και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ ως προς την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, η οποία συνιστά παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου. Σχετικά με τους Έλληνες υπηκόους και τους ομογενείς μας στην Ουκρανία, οι ελληνικές αρχές στο Κίεβο και τη Μαριούπολη βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου να παράσχουν την οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί.

Τέλος, όσον αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου, εξετάστηκαν όλα τα πιθανά σενάρια και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνέχιση του ομαλού εφοδιασμού της χώρας.

Εν τω μεταξύ, το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΕΕ οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την αναγνώριση της «ανεξαρτησίας» των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Την είδηση μεταφέρει το AFP, χωρίς να δίνει για την ώρα περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των κυρώσεων.

VIDEO: ‘We are not afraid of anything or anyone.’

«We are on our own land. We are not afraid of anything or anyone», says Ukrainian leader Volodymyr Zelensky after Russia ordered its troops into eastern Ukraine pic.twitter.com/aYp50XXUzh

— AFP News Agency (@AFP) February 22, 2022