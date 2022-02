Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν γύρω στις 18.15 ώρα Ελλάδας σήμερα, στο κέντρο της πόλης του Ντονέτσκ, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών, που έχουν τη στήριξη της Μόσχας, στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Η φύση των εκρήξεων δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Ένας άμαχος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν αυτονομιστές στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Trudovskaya mine, a civilian has been killed by Ukranian nazi shelling while they waited at the bus stop to go to work. #donbass pic.twitter.com/xOKY7xoxcZ

