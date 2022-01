Παραμονή ή απέλαση για τον Νόβακ Τζόκοβιτς από την Αυστραλία και κατ’ επέκταση από το αυστραλιανό τουρνουά τένις;

Αυτή είναι η ερώτηση που απασχολεί τις τελευταίως ώρες τον πλανήτη (!) αφού οι αντιδράσεις για την «ομηρία» του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε πολλά μέρη του κόσμου.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού και παρότι είχε εξασφαλίσει άδεια για να μεταβεί στην Αυστραλία, η βίζα του ακυρώθηκε. Ο ίδιος βρίσκεται κλεισμένος σε ξενοδοχεία μεταναστών, περιμένοντας την εξέταση της έφεσής του υπό άθλιες συνθήκες, με την απέλαση να θεωρείται πιθανή.

Τελευταία εξέλιξη στο σήριαλ που παρακολουθούμε από την αρχές της εβδομάδας η απάντηση της υπουργού Εσωτερικών της Αυστραλίας στον πατέρα του Τζόκοβιτς για τα λέγομενά του περί «αιχμαλωσίας» του Σέρβου τενίστα στη χώρα.

Η υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Κάρεν Άντριους ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Τζόκοβιτς δεν κρατείται αιχμάλωτος στην Αυστραλία και είναι ελεύθερος να φύγει όποτε το αποφασίσει. Η Συνοριακή Δύναμη σίγουρα θα το διευκολύνει αυτό».

Australian Home Affairs minister Karen Andrews says tennis star Novak Djokovic is «not being held captive» in the country and that he is «free to leave» at any time pic.twitter.com/UzPs4HKr5t

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μελβούρνης εξέτασε την έφεση κατά της ακύρωσης της βίζας του και θα ανακοινώσει την απόφασή του τη Δευτέρα.

Ως τότε, ο Τζόκοβιτς θα πρέπει να παραμείνει έγκλειστος και υπό φύλαξη στο ξενοδοχείο όπου η κυβέρνηση συγκεντρώνει πρόσφυγες, μετανάστες και όσους έχουν κάνει έφεση για παρόμοιες υποθέσεις με αυτή του Σέρβου.

Μάλιστα, λόγω των παρατυπιών, η νομοθεσία αναφέρει πως όχι μόνο θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να πάρει την έγκριση και να μπει στη χώρα, αλλά κινδυνεύει με απαγόρευση εισόδου στην Αυστραλία για τρία χρόνια.

Σενάριο που ακούγεται τραβηγμένο, όμως αυτό προβλέπει η νομοθεσία και με τα όσα έχουν προηγηθεί (με τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου) τίποτα δεν αποκλείεται.

Από τη στιγμή που μαθεύτηκε το ξενοδοχείο που μένει ο Τζόκοβιτς αρκετοί υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν ανεμίζοντας σέρβικες σημαίες.

Η σύζυγος του «Νόλε», η όμορφη Γελένα, όπως την αποκαλούν πήρε θέση μέσα από τα social media και με μία ανάρτηση της, ευχαρίστησε όλους όσοι «φώναξαν» και συνεχίζουν να το κάνουν υπέρ του Τζόκοβιτς.

Αναλυτικά: «Είναι Χριστούγεννα για εμάς, όλες μου οι ευχές είναι όλοι να είναι υγιείς, χαρούμενοι, ασφαλείς και με τις οικογένειές τους. Θα θέλαμε και εμείς να είμαστε όλοι μαζί σήμερα αλλά η παρηγοριά μου είναι ότι τουλάχιστον είμαστε όλοι ασφαλείς. Και όλοι θα μάθουμε από αυτή την εμπειρία» έγραψε αρχικά η σύζυγος του Νόβακ Τζόκοβιτς.

«Σας ευχαριστώ όλους από όλο τον κόσμο που χρησιμοποιήσατε τη φωνή σας για να στείλετε αγάπη στον σύζυγό μου. Παίρνω μια βαθιά ανάσα για να ηρεμήσω και να αναζητήσω την ευγνωμοσύνη (και την κατανόηση) σε αυτή τη στιγμή για ό,τι συμβαίνει» συνεχίζει η Γελένα Τζόκοβιτς και καταλήγει:

«Ο μόνος νόμος που θα πρέπει να σεβόμαστε μπροστά σε κάθε σύνορο είναι η αγάπη και ο σεβασμός για τους ανθρώπους. Η αγάπη και η συγχώρεση δεν είναι ποτέ λάθος αλλά μια πανίσχυρη δύναμη. Σας ευχαριστώ».

It’s Christmas today for us, my wishes are for everyone to be healthy, happy, safe and together with families. We wish we are all together today, but my consolation is that at least we are healthy. And we will grow from this experience. 🎄🙏♥️

