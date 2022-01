Οπαδοί Τζόκοβιτς – «Αφήστε τον να φύγει, δεν είναι εγκληματίας αλλά ήρωας του τένις»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κοροναϊού και παρότι είχε εξασφαλίσει άδεια για να μεταβεί στην Αυστραλία, η βίζα του ακυρώθηκε.

Ο ίδιος βρίσκεται κλεισμένος σε ξενοδοχεία μεταναστών, περιμένοντας την εξέταση της έφεσής του υπό άθλιες συνθήκες, με την απέλαση να θεωρείται πιθανή.

Χθες συγκεντρώθηκαν απέξω οπαδοί του για να τον δουν και να εκφράσουν τη στήριξή τους, με τον Σέρβο να τους στέλνει φιλιά.

«Αφήστε τον Νόβακ να φύγει! Δεν είναι εγκληματίας, είναι ήρωας του τένις, θέλουμε να τον δούμε!» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που φώναξαν, σε μια υπόθεση που πλέον έχει και έντονο πολιτικό παρασκήνιο, μετά από αίτημα που κατέθεσε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεκσάνταρ Βούτσιτς, να αλλάξει ο «Νόλε» μέρος διαμονής.

🗣️ «Let Novak go! He’s not a criminal he’s a tennis hero!»

Fans protested outside the state-run quarantine facility in Australia where Novak Djokovic is being held. pic.twitter.com/XlO4EMOhUs

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 7, 2022