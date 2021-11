Η ανακοίνωση πριν από μερικές ημέρες σχετικά με τη μετονομασία της Facebook Inc. σε Meta Platforms προκάλεσε τη δημιουργία πραγματικά αμέτρητων memes στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, τα οποία επικεντρώθηκαν κυρίως στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, κάτοχο μιας περιουσίας που αγγίζει τα 120 δισ. δολάρια και έναν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Το συγκεκριμένο rebranding έρχεται σε μια – αν μη τι άλλο – βολική και χρήσιμη συγκυρία για το Facebook, η δημοτικότητα του οποίου έχει υποστεί εσχάτως βαρύ πλήγμα.

Η διαρροή, το τελευταίο διάστημα, μιας πληθώρας εγγράφων (γνωστών πλέον ως «The Facebook Papers») έχει προκαλέσει θύελλα αρνητικών αντιδράσεων, καθώς χάρη σε αυτά γίνεται ξεκάθαρο πως η κραταιά πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης γνωρίζει με λεπτομέρειες τις βλάβες που δημιουργεί στον πραγματικό κόσμο και αγνοεί συστηματικά τις προειδοποιήσεις των υπαλλήλων της σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση της. Ολα αυτά φυσικά με ζητούμενο ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.

Στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», ο Γιώργος Νάστος επισημαίνει ότι υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες και πρόσωπα που έγιναν viral χάρη στα άπειρα εγκωμιαστικά σχόλια που δέχθηκαν.

Για παράδειγμα, το δεύτερο επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία «House of Gucci» ενθουσίασε κινηματογραφόφιλους και μη, και όχι μόνο χάρη στην ηχητική του επένδυση, το «Sweet Dreams (Are Made of This)» των Eurythmics δηλαδή. Σε σκηνοθεσία του Ρίντλεϊ Σκοτ και με καστ που περιλαμβάνει τον Αλ Πατσίνο, τον Αντάμ Ντράιβερ, τον Τζέρεμι Αϊρονς, τον Τζάρεντ Λέτο και τη Σάλμα Χάγεκ, οδεύει ολοταχώς προς μια επιτυχημένη εμπορική πορεία στο box-office και πολλά-πολλά βραβεία.

Η πιο πολυσυζητημένη παρουσία ωστόσο είναι αυτή της πρωταγωνίστριας Lady Gaga. Την ίδια στιγμή, η θερμότατη υποδοχή που επιφύλαξαν τα πλήθη στις ακτιβίστριες Γκρέτα Τούνμπεργκ και Βανέσα Νακάτε κατά την άφιξή τους στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26) που φιλοξενείται στη Γλασκώβη της Σκωτίας μέχρι τις 12 Νοεμβρίου δείχνει ποιοι είναι ουσιαστικά οι πραγματικοί influencers του 21ου αιώνα – ειδικά για τις νεότερες γενιές.

