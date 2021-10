Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Τέξας -Τέσσερις τραυματίες

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα μέσα σε λύκειο του Τέξας τραυματίζοντας τέσσερα άτομα όπως ανέφερε η αστυνομία και μετέδωσαν τα τοπικά ΜΜΕ. Οι τρεις είναι μαθητές, ενώ ο τέταρτος φέρεται να είναι καθηγητής.

Το σχολικό συγκρότημα τέθηκε σε lockdown, ενώ μαθητές και προσωπικό φέρεται να είναι κλειδωμένοι στις αίθουσες και τα γραφεία τους.

Σύμφωνα με τις αναφορές των τοπικών ΜΜΕ, υπήρξε διαπληκτισμός ανάμεσα σε μαθητές στο δεύτερο όροφο του σχολείου και φαίνεται πως ένας από αυτούς έβγαλε πιστόλι. Ο συγκεκριμένος μαθητής έχει ταυτοποιηθεί ως ο 18χρονος Τίμοθι Τζορτζ Σίμπκινς. Ο νεαρός διέφυγε με τη αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό καθώς τον θεωρεί επικίνδυνο.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

Το τοπικό παράρτημα του τηλεοπτικού δικτύου NBC επιβεβαίωσε πως από τους πυροβολισμούς υπάρχουν θύματα.

A shooting at Timberview High School in Arlington, Texas, on Wednesday left four people injured, the authorities said. The police were looking for an 18-year-old student, who fled the scene in a Dodge Charger. https://t.co/R4sR8NLm37 — The New York Times (@nytimes) October 6, 2021

«Φαίνεται πως καθηγητές έχουν τραυματιστεί, είδαμε τουλάχιστον έναν μαθητή να απομακρύνεται με φορείο», είπε ο Οντάριο Χιούιτ, ο πατέρας ενός μαθητή, που έκανε δηλώσεις στο τοπικό παράρτημα του CBS.

«We will find him» Arlington Mayor Jim Ross says about suspected gunman after four people were hurt in a shooting at Timberview High School in Arlington, Texas. The suspect, a student, fled the scene and is at large, authorities say. https://t.co/XFoKYJTzFH pic.twitter.com/9gk0cTJuku — ABC News (@ABC) October 6, 2021

Οι μαθητές κλείστηκαν στο εσωτερικό του σχολείου. «Η κόρη μου βρίσκεται σε μια αίθουσα» και «ο γιος μου έχει φοβηθεί», είπε ο Χιούιτ.

Οι σχολικές αρχές ανέφεραν στο Twitter ότι όρισαν έναν χώρο συγκέντρωσης για τις οικογένειες των μαθητών, οι οποίοι θα «απομακρυνθούν με λεωφορείο μόλις ασφαλιστεί το λύκειο».

Σοκαριστικό βίντεο

Αμέσως μετά την επίθεση, κυκλοφόρησε στα Social Media βίντεο, του οποίου η γνησιότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί, που δείχνει την ώρα των πυροβολισμών μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι.

BREAKING: *SHOOTING* Multiple people shot at Timberview High School in Arlington, Texas. Video of scenes from inside the school. https://t.co/CuJZDvdRUs pic.twitter.com/gSCm6rLQEb — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 6, 2021