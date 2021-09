Εκτοξεύτηκε στις 03.00 σήμερα Πέμπτη από τη Φλόριντα η κάψουλα Space X με την ομάδα των «αρχάριων αστροναυτών», η οποία θα παραμείνει τρεις ημέρες στο διάστημα.

Η εκτόξευση έγινε από το διαστημικό κέντρο Κένεντι και την εξέδρα που αναχωρούσαν κάποτε οι αποστολές Apollo.

Για πρώτη φορά στα 60 χρόνια εξερεύνησης του Διαστήματος, σκάφος που μεταφέρει αποκλειστικά πολίτες εκτοξεύτηκε για τριήμερη εκδρομή αναψυχής σε τροχιά.

Δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο οποίος πλήρωσε αδιευκρίνιστο τίμημα, επιβαίνει μαζί με τρία ακόμα άτομα στο σκάφος.

Το παράθυρο για την εκτόξευση της αποστολής, η οποία βαφτίστηκε Inspiration4, άνοιξε στις 03.00 και περίπου 12 λεπτά μετά την εκτόξευση, η εταιρεία του Ελον Μασκ ανέφερε ότι η διαστημική κάψουλα Dragon αποκολλήθηκε επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon 9, στέλνοντας τους τέσσερις τουρίστες μόνους στο διάστημα.

Η κάψουλα θα τεθεί σε τροχιά σε ύψος 575 χιλιομέτρων, περίπου 150 χιλιόμετρα πιο ψηλά από ό,τι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) και λίγο πάνω από την τρέχουσα θέση του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble.

Dragon and the @inspiration4x crew will orbit Earth for three days at an altitude of ~575 km, flying farther than any other human spaceflight since the Hubble missions pic.twitter.com/NZu2OM09zZ

— SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021