A member of the medical personnel works as patients suffering from coronavirus disease (COVID-19) are treated at the intensive care unit at CHIREC Delta Hospital in Brussels, Belgium, April 18, 2020. REUTERS/Yves Herman

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση στον δείκτη θνητότητας από Covid σε σχέση με πολλές άλλες χώρες, ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, Θανάσης Πλεύρης, κληθείς από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μάρκου, να δώσει στοιχεία για τους θανάτους στις ΜΕΘ covid. «Δεν μας ικανοποιεί αυτό. Ο κάθε Έλληνας που πεθαίνει είναι πόνος. Tα στοιχεία δείχνουν, όμως, ότι κάποιος θα προτιμούσε να αντιμετωπίσει τη διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα, από το να ήταν στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, στη Γαλλία», τόνισε ο υπουργός Υγείας. Τα «κλειδιά» για να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά – Τι λένε οι ειδικοί στο ΒΗΜΑ Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε στη Βουλή ο κ. Πλεύρης, για τον δείκτη θνητότητας από covid, από την έναρξη της πανδημίας «έχουν πεθάνει στην Ελλάδα 1367 άτομα ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Στο Βέλγιο οι νεκροί είναι 2.185, στην Ιταλία 2.153, στο Ηνωμένο Βασίλειο 1.964, στις ΗΠΑ 2.034, στην Ισπανία 1.823, στη Γαλλία 1.765, στη Σουηδία 1.441». «Αυτός είναι δείκτης που δεν μπορείτε να τον αμφισβητήσετε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης και προσέθεσε: «Είναι συνολικά η πανδημία και πώς έχει κινηθεί η κάθε χώρα. Και τα στοιχεία των ΜΕΘ είναι αντίστοιχα του μέσου όρου». Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ακόμη ότι, για να εξετάσει κανείς τι έχει γίνει με τις ΜΕΘ, χρειάζεται να έχει στοιχεία, τι κόσμος μπήκε στις ΜΕΘ, σε τι ηλικία, και με ποια πρωτόκολλα έγινε η εισαγωγή του. «Αυτά είναι στοιχεία που τα έχουν οι ΥΠΕ και τα νοσοκομεία. Εγώ σας λέω το δείκτη θνητότητας συνολικά, που κατατάσσει τη χώρα σε πολύ καλύτερη θέση από άλλες χώρες», διευκρίνισε και ζήτησε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ «να μην μετατρέπει σε επικοινωνία το ζήτημα των θανάτων σε ΜΕΘ», σημειώνοντας ότι, σε κάθε ΥΠΕ, ο δείκτης θνητότητας είναι μέσα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σε ορισμένες κάτω από αυτόν. Μάρκου: «Βαφτίσατε διαδρόμους με φορητά κρεβάτια ως νέες κλίνες ΜΕΘ» Νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Μάρκου είχε ζητήσει στοιχεία για τους θανάτους στις MEΘ covid, σημειώνοντας ότι, ενώ στις 8 Μαΐου 2020, συγκροτήθηκε επιτροπή για τις αυξήσεις των ΜΕΘ, η κυβέρνηση «βάπτισε» ως νέες κλίνες ΜΕΘ, διαδρόμους με φορητά κρεβάτια και αναπνευστήρες, που δεν ανταποκρίνονται στο ελάχιστο στις απαιτήσεις για τον covid. «Φέρνετε προσωπικό χωρίς καμία εκπαίδευση σε ΜΕΘ», είπε επίσης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και προσέθεσε: «Το αποτέλεσμα αυτής της εγκληματικής πολιτικής είναι θνητότητα, που ελπίζω να καταδεχθείτε σήμερα να μας την παρουσιάσετε. Πριν λίγους μήνες, ζητήσατε την κεφαλή επί πίνακι του διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου, διότι η θνητότητα πλησίασε το 100%. Τι γίνεται με τα άλλα νοσοκομεία; Έχετε τα στατιστικά στοιχεία στο υπουργείο Υγείας από την επομένη κιόλας, άρα πείτε μας ποιο είναι το ποσοστό θνητότητας σε κάθε ΜΕΘ Covid της χώρας και γιατί, ενώ τα αυξημένα ποσοστά θνητότητας ήταν έγκαιρα γνωστά, δεν ελήφθη καμία πρωτοβουλία αντιμετώπισης του προβλήματος». Πλεύρης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τις μισές κλίνες ΜΕΘ, από αυτές που έχουμε σήμερα» «Όταν εσείς, χωρίς την πανδημία, είχατε 30 και 40 και 50 άτομα να περιμένουν κλίνη ΜΕΘ, δεν μπορείτε να εγκαλείτε αυτή την κυβέρνηση», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, σημειώνοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση, μέσα σε χρονικό διάστημα μηνών, υπερδιπλασίασε τις ΜΕΘ και δεν υπήρξε ασθενής που να μην μπήκε σε νοσηλεία ΜΕΘ την οποία είχε ανάγκη. «Αντί να κουνάτε το δάχτυλο, να κάνετε την αυτοκριτική σας, που παραδώσατε λιγότερες από τις μισές κλίνες ΜΕΘ από αυτές που έχουμε σήμερα. Να κάνετε την αυτοκριτική σας, ότι περίμεναν πολίτες και παίρνανε τηλέφωνα βουλευτές να βρουν κλίνες ΜΕΘ, επειδή δεν είχατε κλίνες ΜΕΘ», τόνισε ο Θανάσης Πλεύρης. Ο υπουργός Υγείας εγκάλεσε τον Κωνσταντίνο Μάρκου, επίσης, επειδή δήλωσε ότι η κυβέρνηση στέλνει ανεκπαίδευτο προσωπικό στις κλίνες ΜΕΘ. «Αυτούς που λέτε να τους χειροκροτήσουμε, έρχεστε εσείς και λέτε ότι είναι ανεκπαίδευτοι; Ανακαλέστε το», ζήτησε ο κ. Πλεύρης και προσέθεσε: «Έρχεστε και λέτε από το εθνικό κοινοβούλιο ότι φταίει το προσωπικό που πεθαίνει κόσμος, ότι δηλαδή αυτό το προσωπικό κάνει εγκληματική πράξη». «Δεν έχετε στοιχειώδη ενσυναίσθηση του υπουργείου που έχετε αναλάβει κ. Πλεύρη», σχολίασε ο Κωνσταντίνος Μάρκου και κατηγόρησε τον υπουργό για «φθηνό συνδικαλισμό» με τα θέματα υγείας. «Ισχυρίζεστε ότι νοσηλευτές που τους μαζέψατε από κάθε κλινική, άσχετη με τις ΜΕΘ, ότι τους προσβάλλουμε εμείς. Εσείς προσβάλλετε το αγαθό της υγείας, όταν την απαραίτητη εκπαίδευση δεν την παρέχετε», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριξε ότι αντίστοιχη διαχείριση δεν υπήρξε μόνο με τους νοσηλευτές, αλλά και με τους γιατρούς, αφού η κυβέρνηση «πήρε ουρολόγους και ψυχίατρους για τη μάχη του covid». «Περιμένω να ακούσω αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται τη θέση σας ότι το προσωπικό στις ΜΕΘ είναι ανειδίκευτο και άρα ευθύνεται για τους θανάτους», σχολίασε ο υπουργός Υγείας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο Βαλτινός, οι στρατηγοί και η διακήρυξη των ακαδημαϊκών