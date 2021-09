Μητσοτάκης – Θα γίνει πρωταθλήτρια στην προστασία του περιβάλλοντος η Ελλάδα

Στην εναρκτήρια συνάντηση του παγκόσμιου συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης για την Διατήρηση της Φύσης (IUCN – International Union for the Conservation of Nature), που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία, συμμετείχε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης της γαλλικής πρωτοβουλίας «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030», με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στη Μεσόγειο, ενώ παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, ο αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde και η γενική διευθύντρια της UNESCO, Audrey Azoulay.



«Η αλήθεια είναι ότι η Μεσόγειος -η λεγόμενη Mare Nostrum, η θάλασσά μας- βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μία κρίση. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: ως ηγέτες δεν κάναμε αρκετά έως τώρα ώστε να αποτρέψουμε την κρίση αυτή. Τώρα είναι η ώρα αυτό να αλλάξει» σημείωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά την έναρξη της τοποθέτησής του.

Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει το 2023 την προεδρία για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την πρωτοβουλία «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030», ενώ απαρίθμησε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τις φιλόδοξες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει για τις ελληνικές θάλασσες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Μεσόγειο, με ορίζοντα το 2030.

«Το Σχέδιο Δράσης «Μεσόγειος, μία υποδειγματική θάλασσα έως το 2030″, το οποίο παρουσιάστηκε νωρίτερα σήμερα από τη Γαλλική Κυβέρνηση, σωστά εστιάζει σε αυτές που θεωρώ ότι είναι οι τέσσερις βασικές προκλήσεις για την προστασία του ιδιαίτερα μοναδικού θαλάσσιου περιβάλλοντός μας: απώλεια βιοποικιλότητας, μη βιώσιμη αλιεία, μόλυνση των θαλασσών, ιδίως από τα πλαστικά, και μη βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Προσυπογράφουμε το Σχέδιο και, κύριε Πρόεδρε, δεσμευόμαστε να γίνουμε πρωτεργάτες υπέρ της πλήρους εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης».

«Ένα ζήτημα που συχνά παραβλέπεται, το ζήτημα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών. Δεσμευόμαστε σήμερα να θέσουμε ως προτεραιότητα, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για όλες τις ελληνικές θάλασσες, στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αποκαλούμε «Ελλάδα 2.0″» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως «αυτό σημαίνει πως θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα και σε ευθυγράμμιση με την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, υποστηριζόμενοι από την καλύτερη διαθέσιμη επιστημονική γνώση».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι:

▪ Η Ελλάδα θέτει ως στόχο τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων που μολύνουν τη θάλασσα κατά 50% έως το 2030. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο θα επιδιωχθεί η μείωση των μικροπλαστικών, που βλάπτουν το περιβάλλον, κατά 30%

▪ Η Ελλάδα δεν θα επιτρέπει την αλιεία στο 10% των θαλασσών της, με στόχο την καλύτερη προστασία και τόνωση των οικοσυστημάτων της Μεσογείου, η οποία έχει πληγεί από την υπεραλίευση

▪ Η χώρα μας θα καταρτίσει ειδική στρατηγική για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ώστε ο τουρισμός -που αποτελεί σημαντικό «κινητήρα» της οικονομίας- να μην λειτουργεί εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος.

«Δεσμευόμαστε, λοιπόν, να αναπτύξουμε μία στρατηγική βιώσιμου τουρισμού που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού και θα θέτει τα ζητήματα βιοποικιλότητας στο επίκεντρο του σχεδιασμού του θαλάσσιου και παράκτιου τουριστικού σχεδιασμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις υπερβολικά ευάλωτες τοπικές κοινωνίες, όπως είναι τα μικρότερα νησιά μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Προστατεύοντας την βιοποικιλότητα των θαλασσών μας κάνουμε τη μετάβαση προς μια “Γαλάζια Οικονομία”, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα μιας νέας ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και αειφορίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος σημείωσε πως η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος της Μεσογείου θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου Κορυφής των Νοτίων Χωρών της ΕΕ (EUMED9), η οποία θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Στη Βουλή ο πρώτος Κλιματικός Νόμος

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες της χώρας μας για την επίτευξη των περιβαλλοντολογικών στόχων της ΕΕ, όπως -μεταξύ άλλων- την πλήρη απολιγνητοποίηση έως το 2028, την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, την ολοκλήρωση του πλαισίου προστασίας των περιοχών Natura 2000 μέχρι το τέλος του 2022, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, και την παρουσίαση του Κλιματικού Νόμου και του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης.

Επίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα θα γίνει πρωταθλήτρια στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ δεσμεύτηκε προσωπικά πως «η ανακήρυξη του καθεστώτος προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000 θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022, μέσω μιας απολύτως διαφανούς και συμπεριληπτικής διαδικασίας».

«Στηρίζοντας πλήρως τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για το 2030 και το 2050, η Ελλάδα ήδη υιοθετεί γενναία μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση της συμμετοχής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας το σταδιακό κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το αργότερο μέχρι το 2028.

«Σχεδιάζουμε να καταθέσουμε στη Βουλή τον πρώτο Κλιματικό Νόμο πριν τη Σύνοδο COP-26, προκειμένου να προωθήσουμε περαιτέρω την απεξάρτησή μας από την καύση του άνθρακα. Και στο στόχο αυτό θα συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας» συμπλήρωσε.

«Η αειφόρος ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς συλλογική δράση. Η κοινή μας φιλοδοξία για την προστασία των οικοσυστημάτων μας απαιτεί στενή συνεργασία όλων των χωρών της Μεσογείου. Η εκπομπή άνθρακα και η ρίψη σκουπιδιών και αποβλήτων στη θάλασσα θα εξακολουθήσει να είναι μια πραγματικότητα αν δεν δράσουμε συντονισμένα. Μας συνδέει όλους, όλες τις χώρες της Μεσογείου, η κοινή μοίρα και όλοι μας πρέπει να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια ώστε να παραδώσουμε έναν πιο βιώσιμο κόσμο στις επόμενες γενιές» κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός.