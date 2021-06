Κορωνοϊός – Εικόνες φρίκης στην Ινδία: Γέμισε σορούς ο Γάγγης

Οι εικόνες φρίκης δεν σταματούν να έρχονται από την Ινδία, καθώς για άλλη μία φορά εκατοντάδες πτώματα βρέθηκαν να επιπλέουν στην επιφάνεια του ποταμού Γάγγη. Η στάθμη του ποταμού ανεβαίνει πάντα την εποχή των Μουσώνων, με αποτέλεσμα σοροί που είχαν ενταφιαστεί στις όχθες του ποταμού σε μικρό βάθος βγήκαν στην επιφάνεια.

Οι οικογένειες τους δεν είχαν τα χρήματα για την παραδοσιακή ινδουιστική τελετή της αποτέφρωσης την περίοδο του Απριλίου και του Μαΐου όπου οι νεκροί λόγω του κορωνοϊού ήταν καθημερινά χιλιάδες. Πρόκειται λοιπόν για μη καταγεγραμμένα θύματα κάτι που σημαίνει ότι ο αριθμός των νεκρών στην Ινδία είναι πολύ μεγαλύτερος.

Corpses washed onto the shores of the Ganges River in India have exposed the government’s colossal failure to strengthen rural health care or ensure adequate vaccine supplies during the pandemic, writes Om Gaur, an editor of @DainikBhaskar . https://t.co/LXsGifjd2V

PHOTO: Municipal corporation workers prepare to cremate a body buried in a shallow grave on the banks of the Ganges river during the COVID-19 pandemic as they cremate other bodies also buried there to prevent them from floating downstream as water levels rise. #NTVNews

