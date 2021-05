Συναγερμός σήμανε στο Καζάν της Ρωσίας όταν σημειώθηκε έκρηξη μέσα σε ένα σχολείο μετά από πυροβολισμούς.΄

«Υπήρξε έκρηξη στο σχολείο. Μπορούμε να δούμε έντονο καπνό» δήλωσε εκπρόσωπος.

Ο έφηβος που κατηγορείται ότι ξεκίνησε τους πυροβολισμούς στο σχολείο βρίσκεται υπό κράτηση από τις αρμόδιες Αρχές.

«Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν έφηβο, ως ύποπτο για τους πυροβολισμούς στο σχολείο» δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος είναι περίπου 17 ετών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ανάμεσα τους και πολλά παιδιά.

Ακόμη τέσσερα άτομα μεταφέρονται σε τοπικά νοσοκομεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τα νεκρά παιδιά πέθαναν αφού πήδηξαν από τα παράθυρα του σχολείου ώστε να σωθούν από τους πυροβολισμούς.

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 20 ασθενοφόρα έχουν κινητοποιηθεί και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρονται σε τοπικά νοσοκομεία.

JUST IN – Mass shooting in a school in Kazan, Russia. At least 13 dead, 12 hospitalized. One suspect detained. Another one holds several people hostage.pic.twitter.com/yiGlmOXlVn

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021