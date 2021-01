Ναβάλνι: Επιστρέφει στη Ρωσία – Οι πρώτες δηλώσεις από το αεροπλάνο

Ο επικριτής του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος στη Γερμανία προκειμένου να επιστρέψει στη Ρωσία, όπου μεταβαίνει για πρώτη φορά μετά τη δηλητηρίασή του, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Ναβάλνι επιστρέφει στη Ρωσία παρά τον κίνδυνο να συλληφθεί.

«Εγώ, να συλληφθώ; Είμαι ένας αθώος άνθρωπος» είπε σε δημοσιογράφους, την ώρα που επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο.

Navalny boards his flight to Moscow. As one supporter outside put it: “balls of steel”. pic.twitter.com/HfBWAfzsKH

— Loveday Morris (@LovedayM) January 17, 2021