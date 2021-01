Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν φόβοι για παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από την κατάρρευση της οροφής σε ένα αποτεφρωτήριο στην πόλη Μουραντναγκάρ, στο βόρειο κρατίδιο της Ινδίας, Ουτάρ Πραντές, μετέδωσε σήμερα το δίκτυο NDTV.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 38 άνθρωποι που ήταν παρόντες στην τελετή διασώθηκαν. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται και στον τόπο του δυστυχήματος έχουν μεταβεί πυροσβέστες και κάτοικοι της περιοχής.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, πρόσθεσε το ρεπορτάζ.

PM #NarendraModi, President Ram Nath Kovind express grief over deaths in roof collapse at #Ghaziabad cremation ground https://t.co/qMRugWMUxc

— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) January 3, 2021