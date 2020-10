Στα χνάρια της… Λέστερ η Aστον Βίλα [βίντεο και φωτογραφίες]

Ήταν 26 Ιουλίου. Το αποτέλεσμα στο «Emirates» ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Γουότφορντ έκρινε την παραμονή δύο ομάδων στη Premier League. Οι φιλοξενούμενοι ήθελαν τη νίκη για την εξασφάλισή τους στη κατηγορία, όμως το τελικό 3-2 υπέρ των «κανονιέρηδων», τους έριξε στη Championship.

Σε ένα άλλο γήπεδο του Λονδίνου, ξεσπούν πανηγυρισμοί. Η Άστον Βίλα έχει αποσπάσει ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Γουέστ Χαμ και όλοι οι παίχτες της είναι γύρω από ένα ακουστικό. Την στιγμή της λήξης, άπαντες κάνουν σαν μικρά παιδιά. Λες και πήραν το πρωτάθλημα. Ο Ντιν Σμιθ ξεφυσάει, ηρεμεί και αντιλαμβάνεται ότι οι μέρες του, στον πάγκο των «χωριατών» παίρνουν παράταση.

Σε λιγότερο από έξι μήνες, ο κόσμος του ποδοσφαίρου βλέπει μία άλλη ομάδα. Η Άστον Βίλα, από τις σίγουρες επιλογές για υποβιβασμό, γίνεται σύλλογος πρωταθλητισμού. Από την επίδειξη δύναμης επί της Φούλαμ, στην αδιανόητη επτάρα στη Λίβερπουλ και από εκεί, στο απόλυτο των νικών στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Οι «χωριάτες» διψάνε για… τίτλο (!) και αυτοί είναι οι λόγοι που την κάνουν να το πιστεύει.

Σταθερό σύστημα και ιδιαίτερος σχεδιασμός

Μπορεί ο προπονητής να είναι ο ίδιος από τον Οκτώβριο του 2018, όμως τα συστήματα που επέλεξε να δοκιμάσει κατά την διάρκεια της χρονιάς, μόνο σταθερά δεν ήταν. Ο Ντιν Σμιθ δοκίμασε συνολικά έξι διαφορετικές διατάξεις (!) στον αγωνιστικό χώρο μέσα στη σεζόν, με το 4-1-4-1 και το 4-3-3 να είναι τα συχνότερα. Η μη ύπαρξη του πλάνου, όπως αποδείχτηκε από το αποτέλεσμα, έκανε ζημιά στον αγγλικό σύλλογο.

Η φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει διαφορετικά. Ο Άγγλος τεχνικός έχει δείξει ότι είναι ανάμεσα στο 4-3-3 και το 4-2-3-1, ωστόσο η λογική είναι ίδια. Ουσιαστικά σε όλα τα παιχνίδια, ο έμπειρος κόουτς έχει σταθερότητα σε αυτά που ζητάει από την ομάδα του και αυτό βγαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η Βίλα κατάφερε να κερδίζει τα παιχνίδια και όχι να περιμένει να τα χάνουν οι υπόλοιποι χάρη την επιθετικότητα αλλά και την προσοχή στα μετόπισθεν.

Έμφαση στην άμυνα

Εκτός από τον σχεδιασμό, ο τεχνικός της αγγλικής ομάδας, έπρεπε να λύσει και το πρόβλημα της αμυντικής γραμμής. Την περσινή χρονιά, το σύνολό του μέτρησε 67 γκολ παθητικό και ήταν η δεύτερη χειρότερη άμυνα της κατηγορίας μετά την τελευταία Νόριτς. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που περίμεναν ότι η αλλαγή θα ερχόταν με μεταγραφές.

Αντιθέτως, βελτιώθηκαν οι ποδοσφαιριστές που υπήρχαν ήδη στο ρόστερ. Συγκεκριμένα, η Βίλα ενισχύθηκε στο τέρμα, παίρνοντας τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ της Άρσεναλ αλλά και στο δεξί άκρο, όπου απέκτησε τον Μάτι Κας από τον Νότιγχαμ Φόρεστ. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπη αμυντική τριάδα έμεινε ίδια. Δηλαδή στα στόπερ οι Μινγκς-Κονσά και στα αριστερά ο Τάργκετ.

Το μυστικό, ωστόσο, δεν κρύβεται μόνο στην αμυντική λειτουργία, αλλά και στα χαφ. Το γεγονός ότι ο άξονας περιέχει ποδοσφαιριστές που μπορούν και να φτιάξουν παιχνίδι αλλά και να κόψουν επιθέσεις, βοηθάει πολύ την άμυνα να παραμείνει σταθερή.

Μεταγραφές για… σεμινάριο!

Ο τρόπος που κινήθηκε στο μεταγραφικό παζάρι η Άστον Βίλα, δεν άλλαξε πολύ από άλλες χρονιές. Πολλά εκατομμύρια, χωρίς κάποιο κέρδος. Σε αριθμούς, μιλάμε για μεταγραφές 82,3 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που δεν έβαλε στα ταμεία της ούτε ευρώ. Ωστόσο, τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά.

Συγκεκριμένα, οι «χωριάτες» εστίασαν στις θέσεις που «πονάνε», χωρίς να φέρουν κάποιο βαρύ όνομα. Το μεγαλύτερο παράδειγμα, είναι αυτό του Όλι Γουότκινς. Ποδοσφαιριστής της Μπρέντφορντ στη δεύτερη κατηγορία, χωρίς καμία εμπειρία από Premier League, αλλά δεινός σκόρερ με 28 γκολ σε μία σεζόν. Κόστισε 30,8 εκατ. ευρώ για να ηγηθεί της επιθετικής γραμμής και απέδειξε σχεδόν άμεσα την αξία του. Ήταν ο άνθρωπος που σκόραρε χατ-τρικ κόντρα στο 7-2 κόντρα στη Λίβερπουλ.

