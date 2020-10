Στο νοσοκομείο ο Ντόναλντ Τραμπ

Στο νοσοκομείο εσπευσμένα μεταφέρεται ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σήμερα διαγνώσθηκε θετικός στον κοροναϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ νωρίτερα σήμερα ανέβασε πυρετό, ενώ έχει ήπια συμπτώματα.

Όπως αναφέρει το NBC Νews, πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο και πως θα εργαστεί για λίγες μέρες από το νοσοκομείο.

President Trump is headed to Walter Reed hospital after being diagnosed with Covid-19, according to the White Househttps://t.co/3hQwKwGhFj

— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 2, 2020