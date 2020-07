Σύνοδος Κορυφής: Νέα συνάντηση Μητσοτάκη με ηγέτες του Νότου και του Βορρά

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας, της Ιταλίας και Πορτογαλίας με τους ηγέτες των «φειδωλών», δηλαδή της Ολλανδίας, Δανίας, Αυστρίας, Σουηδίας αλλά και της Φινλανδίας.

Πρόκειται για συνάντηση μεταξύ των χωρών του Νότου και των σκληροπυρηνικών της ΕΕ που θέλουν μνημονιακούς όρους στη χρηματοδότηση για να συμφωνήσουν στη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Γι’ αυτό άλλωστε και λίγο νωρίτερα ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε είχε χαρακτηρίσει τις χώρες αυτές «φειδωλές».

Σημειώνεται πάντως πως είχε προηγηθεί συνάντηση των Σαρλ Μισέλ, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, Άγκελας Μέρκελ, Εμ. Μακρόν, Τζ. Κόντε, Π. Σάντσεθ και Κυριάκου Μητσοτάκη για να ακολουθήσει τώρα η συνάντηση των τριών του Νότου (Ελλάδας, Ισπανίας και Ιταλίας) συν της Πορτογαλίας με τους σκληρούς του Βορρά στο πλαίσιο της αναζήτησης ενός συμβιβασμού για να καταλήξει σε κάποια συμφωνία η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ που έχει παρατείνει για τρίτη μέρα τις εργασίες της.

Day 3 of #EUCO continues with meeting of @eucopresident with Chancellor Merkel @RegSprecher @EmmanuelMacron @kmitsotakis @sanchezcastejon @antoniocostapm @GiuseppeConteIT and @vonderleyen

Plenary session will not resume before 4pm pic.twitter.com/OZcS1cwPTM

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 19, 2020