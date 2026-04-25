Στην υπογραφή εννέα σημαντικών συμφωνιών προχώρησαν Ελλάδα και Γαλλία το Σάββατο 25 Απριλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Στο επίκεντρο των συμφωνιών βρέθηκε η εμβάθυνση της διμερούς σχέσης, με αιχμή την άμυνα, την ασφάλεια, την εκπαίδευση, την τεχνολογία και την καινοτομία. Ξεχωρίζει η ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, που επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο της γαλλοελληνικής συνεργασίας στο ευρωπαϊκό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε ένας νέος «οδικός χάρτης» για τη συνεργασία των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα της παιδείας, με κοινές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης.

Σημαντικό βήμα αποτελεί επίσης το σχέδιο δράσης για την περίοδο 2026-2030, που αφορά την ανώτατη εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα, καθώς και η πρόθεση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας, ανοίγοντας νέες προοπτικές σε έναν ιδιαίτερα κρίσιμο ενεργειακό κλάδο.

Στο πεδίο της τεχνολογίας και της καινοτομίας, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε συμφωνία για την ίδρυση διακυβερνητικού οργανισμού που θα αναπτύσσει ψηφιακά ωκεάνια συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η διακήρυξη συνεργασίας στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας και των στρατιωτικών τεχνολογιών.

Ξεχωριστή θέση στις συμφωνίες καταλαμβάνει και η αμυντική συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο, με την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο για την υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF, καθώς και της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης για το 2026 μεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Άμυνας και της MBDA France.

Οι συμφωνίες αυτές επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σύμπλευση Αθήνας και Παρισιού, ενισχύοντας τον ρόλο τους ως πυλώνες σταθερότητας και συνεργασίας στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Αναλυτικά οι 9 συμφωνίες

1. Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση

2. Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας

3. Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας

4. Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

5. Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030

6. Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

7. Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής

8. Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων

9. Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France