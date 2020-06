ΗΠΑ: Αποσύρονται από την Ουάσινγκτον οι στρατιώτες – Περισσότεροι από 5.000 οι εθνοφρουροί

Το Πεντάγωνο θα αποσύρει τους εναπομείναντες 900 στρατιώτες που είχαν σταλεί στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχουν ενδεχομένως στην αντιμετώπιση ταραχών και αναμένεται ότι θα αρχίσουν να επιστρέφουν στις βάσεις τους, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι ο υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ πήρε αυτήν την απόφαση και ότι οι στρατιώτες θα επιστρέψουν στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας και το Φορτ Ντραμ της Νέας Υόρκης.

Οι στρατιώτες δεν αναπτύχθηκαν στην Ουάσινγκτον αλλά βρίσκονταν εκεί σε επιφυλακή, για την περίπτωση που χρειαζόταν να επέμβουν.

Την Πέμπτη το Πεντάγωνο διέταξε περίπου 700 στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας να επιστρέψουν στο Φορτ Μπραγκ.

Ο αξιωματούχος είπε ότι ελήφθη η απόφαση να σταλούν οι στρατιώτες στις βάσεις τους επειδή έχουν ήδη φτάσει στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα αρκετοί άνδρες της Εθνοφρουράς. Στην πόλη ή καθ’ οδόν προς αυτήν βρίσκονται περίπου 5.000 Εθνοφρουροί για να βοηθήσουν τις τοπικές δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Όπως και άλλες πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ, στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα οργανώνονται εδώ και μία εβδομάδα διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού, με αφορμή τον θάνατο του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη.

Καταστήματα και γραφεία στην Ουάσινγκτον και τη γύρω περιοχή βανδαλίστηκαν και λεηλατήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά τις ειρηνικές διαδηλώσεις, αναγκάζοντας τη δήμαρχο Μιούριελ Μπάουζερ να επιβάλει απαγόρευση της κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες, την Δευτέρα και την Τρίτη.

Τραμπ σε κυβερνήτες: Καλέστε την εθνοφρουρά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σε ορισμένους κυβερνήτες να καλέσουν την Εθνοφρουρά προκειμένου να καταστείλουν τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται καθημερινά σε πολλές πολιτείες.

«Προτείνω σε κάποιους από αυτούς τους κυβερνήτες που είναι πολύ υπερήφανοι… Μην είστε υπερήφανοι. Ολοκληρώστε τη δουλειά. Θα καταλήξετε να κάνετε πολύ μεγαλύτερο καλό στο τέλος, καλέστε την Εθνοφρουρά. Καλέστε εμένα», δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Πρέπει να κυριαρχήσετε στους δρόμους. Δεν μπορείτε να επιτρέπετε αυτό που συμβαίνει, να συμβαίνει», συμπλήρωσε.

Σάλος με άρθρο των NYT που καλεί τον στρατό στον δρόμο.

Η απόφαση των New York Times να δημοσιεύσουν ένα άρθρο γνώμης του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τομ Κότον με τον εμπρηστικό τίτλο «Send in the troops» («Στείλε τα στρατεύματα») δέχεται σφοδρές επικρίσεις τις τελευταίες ώρες, ακόμα και από συνεργάτες της ίδιας της εφημερίδας.

Στο άρθρο του, ο Κότον διατυπώνει την άποψη ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αμερικανικός στρατός για την καταστολή των επεισοδίων που σημειώνονται στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι δικαιολογημένος να δώσει μια τέτοια εντολή, βάσει του Νόμου περί Εξεγέρσεων (Insurrection Act) του 1807, όπως μεταδίδει και ο βρετανικός Guardian.

«Είναι πλέον καιρός να ενισχύσουμε τις τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου με ομοσπονδιακή εξουσία» έγραψε την Τετάρτη ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός, εξηγώντας ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αποκατασταθεί η τάξη στους δρόμους των αμερικανικών πόλεων είναι μια θεαματική επίδειξη δύναμης, που θα «διαλύσει» τα πλήθη όσων παρανομούν, θα οδηγήσει σε συλλήψεις και θα αποτρέψει μελλοντικά έκτροπα.

«Οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένες πόλεις χρειάζονται απεγνωσμένα ενισχύσεις, ενώ οι γεμάτοι ψευδαισθήσεις πολιτικοί σε άλλες πόλεις αρνούνται να πράξουν ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθεί η κυριαρχία του νόμου», σημειώνει με έμφαση ο Κότον.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters