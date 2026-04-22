Επιφυλακτική στις ριζικές συνταγματικές μεταβολές, όπως η ενίσχυση του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρόσθετες αρμοδιότητες δεδομένου ότι μπορεί να εκλεγεί με σχετική πλειοψηφία, με διάθεση άμυνας απέναντι στις επικρίσεις που δέχεται η Δικαιοσύνη αλλά και με την πεποίθηση ότι η τεχνολογία μπορεί να ξεπεράσει πελατειακού τύπου πρακτικές, ήταν τα μηνύματα που εξέπεμψε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Συνομιλώντας με τη δημοσιογράφο Ιωάννα Μάνδρου, η κ. Σακελλαροπούλου χαρτογράφησε τις προκλήσεις της σύγχρονης φιλελεύθερης δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια έννοια «δυναμική και ευπαθή» που φέρει στο DNA της την κρίση.

Το «κλονισμένο» DNA της Δημοκρατίας

«Η φιλελεύθερη δημοκρατία βασίζεται σε κάποιες αρχές: στο κράτος δικαίου, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Όταν κάποια από αυτά τα στοιχεία νοθευτούν, το πράγμα αρχίζει και κλονίζεται», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Σακελλαροπούλου. Η ίδια εκτίμησε ότι η Ελλάδα δεν βιώνει απομονωμένες κρίσεις, αλλά η εικόνα της χώρας συναρτάται με μια παγκόσμια εικόνα κλονισμού της εμπιστοσύνης των πολιτών, η οποία επιτείνεται από τα fake news και τις αντιδημοκρατικές δυνάμεις που τα εργαλειοποιούν.

Επιφυλακτικότητα σε ριζικές συνταγματικές αλλαγές

Αναφερόμενη στις συζητήσεις για συνταγματική αναθεώρηση, η πρώην Πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτική σε «ριζικές μεταβολές». Σχετικά με το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των βουλευτών, προειδοποίησε ότι η ένταση του πελατειασμού θα αυξηθεί, ενώ τάχθηκε κατά της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας υπό τις παρούσες συνθήκες εκλογής του. «Θα ήταν προβληματικό να ενισχυθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δεδομένου ότι πλέον μπορεί να εκλεγεί με σχετική πλειοψηφία. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα», σημείωσε.

Το «βόλεμα» της κοινωνίας και η τεχνολογία ως αντίδοτο

Σχολιάζοντας τις κοινωνικές παθογένειες, η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στον όρο «κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας» (του Κ. Κωστή), σημειώνοντας πως η κοινωνία έχει ίσως «βολευτεί» σε ένα καθεστώς πολλαπλών εξυπηρετήσεων. Ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι η τεχνολογία μπορεί να δώσει λύση: «Όσο με τη βοήθεια της τεχνολογίας η όλη σχέση καθίσταται απρόσωπη, ατονούν φαινόμενα διαφθοράς, διότι εξαφανίζεται η δυνατότητα συναλλαγής».

Τι είπε για τη Δικαιοσύνη

Για την κρίση εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη, η κ. Σακελλαροπούλου παραδέχθηκε ότι οι θεσμοί γενικά δεν βρίσκονται «ψηλά» στις δημοσκοπήσεις, υπεραμύνθηκε όμως του έργου των Ελλήνων δικαστών. «Είναι μεγάλο το βάρος των δικαστών τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά», ανέφερε, ενώ έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την κριτική που δέχονται:

«Και οι δικαστές θα πρέπει να δέχονται κριτική. Άλλο όμως η κριτική και άλλο οι επιθέσεις που ξεφεύγουν κατά πολύ πολλές φορές δυστυχώς, και από χείλη που δεν θα έπρεπε. Δεν μπορούμε να είμαστε επιλεκτικοί στην κριτική. Άλλες μέρες να λέμε ότι έχουμε δικαστές στην Αθήνα και άλλες φορές όχι, ανάλογα με το αν είναι αρεστή η εκάστοτε απόφαση».

«Οι Κυκλάδες σε κίνδυνο»

Κλείνοντας, η κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι, παρά την πρωτοπορία του Συντάγματος του 1975, ο νομοθέτης και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν καθυστερήσει δραματικά. «Το περιβάλλον δεν είναι ανανεώσιμο, είναι αναλώσιμο», υπογράμμισε, προειδοποιώντας ότι ειδικά οι Κυκλάδες βρίσκονται πλέον σε μεγάλο κίνδυνο.