Το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox κατέληξαν σε συμφωνία για να κυβερνήσουν από κοινού της περιφερειακής κυβέρνησης στην Εστρεμαδούρα, στη δυτική Ισπανία, απόφαση που αποτελεί ένδειξη ότι η προσέγγιση μεταξύ των δύο κομμάτων προχωράει παρά την κατάρρευση άλλων αντίστοιχων συνασπισμών σε άλλες περιφέρειες.

Η Μαρία Γουαρδιόλα του PP επανεξελέγη πρόεδρος της περιφέρειας Εστρεμαδούρα με την υποστήριξη του Vox (40 ψήφοι υπέρ, 25 κατά και καμία αποχή), ενώ ο τοπικός ηγέτης του Vox Όσκαρ Φερνάντες θα είναι στο εξής αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης.

Αντιδράσεις από την κυβέρνηση

Η συμφωνία αυτή έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ιδιαίτερα εκ μέρους της κεντρικής κυβέρνησης της οποίας ηγείται ο σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ.

Ο τελευταίος έκανε λόγο ενώπιον του Κοινοβουλίου για «κλωτσιά στο Σύνταγμα» με αυτή τη συμφωνία που προβλέπει «εθνική προτεραιότητα» για τη χορήγηση κοινωνικών παροχών, η οποία σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, καθιερώνει μια διάκριση μεταξύ των πολιτών.

Σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύουν ισπανικά ΜΜΕ, η συμφωνία αυτή απαριθμεί 74 μέτρα που προσανατολίζονται κυρίως κατά της μετανάστευσης και στο πλαίσιο της «εθνικής προτεραιότητας», έτσι ώστε «τα δημόσια βοηθήματα, τα επιδόματα και οι παροχές» να δίνονται κατά προτεραιότητα «σε όσους διατηρούν πραγματική, με διάρκεια και επαληθεύσιμη σχέση με την περιοχή».

«Είστε εσείς που υπογράψατε μια απάνθρωπη, εξευτελιστική συμφωνία με την ακροδεξιά. Το πρόβλημα της δημοκρατίας μας δεν είναι ότι οι ακραίοι είναι ακραίοι. Είναι ότι το Λαϊκό Κόμμα υπογράφει μια εντελώς απάνθρωπη συμφωνία μαζί τους», δήλωσε ο υπουργός Προεδρίας και Δικαιοσύνης Φέλις Μπολάνιος ενώπιον του Κογκρέσου των αντιπροσώπων (κάτω βουλή) στη Μαδρίτη.

Οι συνασπισμοί που κατέρρευσαν και τι άλλο αναμένεται

Τα δύο κόμματα είχαν καταλήξει σε συμφωνία στην περιφέρεια αυτή και το 2023, όμως το καλοκαίρι του 2024 το Vox αποσύρθηκε από πέντε περιφερειακές κυβερνήσεις όπου συμμετείχε σε συνασπισμό με το Λαϊκό Κόμμα (PP) λόγω διαφωνίας σχετικά με την κατανομή αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιφέρεια.

Και άλλες περιφέρειες μπορεί να καταλήξουν στο ίδιο σχήμα με την Εστρεμαδούρα, καθώς στην Αραγωνία και στην Καστίλλη και Λεόν το PP ήρθε πρώτο στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές, χωρίς όμως να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία.

Μια άλλη εκλογική αναμέτρηση που είναι πολυαναμενόμενη, είναι αυτή της 17ης Μαΐου στην Ανδαλουσία, της πιο πολυπληθούς περιφέρειας της χώρας, που πολλοί θεωρούν πρόβα τζενεράλε των βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν το επόμενο έτος.