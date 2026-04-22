Απότομη «βουτιά» πραγματοποιεί ο υδράργυρος από σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, καθώς μια φθινοπωρινή «παρένθεση» διακόπτει την ανοιξιάτικη πορεία του καιρού. Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους, ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια επηρεάζουν ήδη τη βόρεια Ελλάδα, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά νοτιότερα.

Το μενού της ημέρας: Βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά

Για σήμερα, το σκηνικό περιλαμβάνει αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία (κυρίως κεντρική) και τη Θράκη πιθανόν να είναι τοπικά ισχυρές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, στα ορεινά της Μακεδονίας, ενώ η θερμοκρασία στα βόρεια δε θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα νότια και ανατολικά ηπειρωτικά, το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα και 24 βαθμούς, λόγω των δυτικών ανέμων που λειτουργούν ως καταβάτες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Άστατο το σκηνικό, με βροχές και καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα έντονες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες: Πότε θα βελτιωθεί η κατάσταση

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η αστάθεια θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω πτώση την Πέμπτη.

Πέμπτη 23-04-2026

Η αστάθεια μετατοπίζεται νοτιότερα. Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο στα κεντρικά και νότια, φτάνοντας τους 17-20 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι, στα 6 με 7 μποφόρ.

Παρασκευή 24-04-2026

Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να ξεκινά μια μικρή άνοδο στα βόρεια.

Σάββατο 25-04-2026 & Κυριακή 26-04-2026

Από το Σάββατο, η «παρένθεση» κλείνει. Αν και θα υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, η Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθρια σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να παίρνει ξανά την ανηφόρα, επαναφέροντας τις ανοιξιάτικες συνθήκες.