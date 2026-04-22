Προειδοποίηση προς την κυβέρνηση Πούτιν και την ρωσική Δούμα ότι αν η οικονομία της χώρας δεν ανακάμψει άμεσα τότε ενδέχεται να πυροδοτηθεί μια επανάσταση αντίστοιχη με αυτήν του 1917 διατύπωσε ο βετεράνος ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας, Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, σε ομιλία του σε συνεδρίαση της βουλής.

Επειγόντως μέτρα

Ο 81χρονος Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει επειγόντως μέτρα και να αλλάξει την πορεία της οικονομίας συμπληρώνοντας: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τη στρατηγική και τις πολιτικές του, αλλά εσείς, η κυβέρνηση, δεν ακούτε».

Ο Ζιουγκάνοφ ανέφερε ότι πρόσφατη κυβερνητική σύσκεψη που συγκάλεσε ο Πούτιν ήταν από τις πιο απαισιόδοξες εδώ και πολύ καιρό.

«Αν η κυβέρνηση δεν υιοθετήσει επειγόντως οικονομικά, χρηματοπιστωτικά και άλλα μέτρα, μέχρι το φθινόπωρο μας περιμένει επανάληψη όσων συνέβησαν το 1917. Δεν έχουμε το δικαίωμα να επαναλάβουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις», υποστήριξε.

Ποια η στάση του Ζιουγκάνοφ απέναντι στον Πούτιν

Παρότι το κόμμα του Ζιουγκάνοφ, το δεύτερο μεγαλύτερο στο κοινοβούλιο, αποτελεί τον κύριο διάδοχο του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος, εδώ και χρόνια στηρίζει τον Πούτιν και τις βασικές πολιτικές του, ασκώντας προσεκτικά διατυπωμένη κριτική στο κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία μέσα στο αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα.

Τα σχόλιά του, στα οποία αναφέρθηκε επίσης και στην πρόσφατη διαδικτυακή κριτική κατά της κυβέρνησης από γνωστή μπλόγκερ, φαίνεται να αποσκοπούν στην προσέλκυση ψηφοφόρων που αισθάνονται την οικονομική πίεση και στο να δείξουν ότι το πολιτικό σύστημα αναγνωρίζει τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ο Ζιουγκάνοφ απέφυγε να κατηγορήσει προσωπικά τον Πούτιν, στρέφοντας την κριτική του κυρίως προς την κυβέρνηση, την κεντρική τράπεζα και το κυβερνών κόμμα, τα ποσοστά του οποίου εμφανίζονται υπό πίεση σύμφωνα με κρατικές δημοσκοπήσεις.

Η Ρωσική Επανάσταση του 1917 ανέτρεψε τον τσάρο και την προσωρινή κυβέρνηση, φέρνοντας τους Μπολσεβίκους στην εξουσία και ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία κατέρρευσε το 1991.

Καμία ένδειξη για κοινωνική έκρηξη στην Ρωσία

Όπως τονίζει το Reuters, παρά την προειδοποίησή του, προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής κοινωνικής αναταραχής στη Ρωσία, καθώς επικρατεί αυστηρή πολεμική λογοκρισία, απαγορεύσεις διαδηλώσεων, βαριές ποινές φυλάκισης για διαφωνούντες και αυξημένη επιρροή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της βασικής διαδόχου υπηρεσίας της σοβιετικής KGB.

Ο Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός από τα τέλη του 1999, έχει επανειλημμένα υποσχεθεί σταθερότητα και έχει μιλήσει για τον καταστροφικό χαρακτήρα των επαναστάσεων. Την περασμένη εβδομάδα επέπληξε κορυφαίους αξιωματούχους για τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 1,8% τους δύο πρώτους μήνες του έτους και τους ζήτησε να παρουσιάσουν νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Η ρωσική οικονομία, αξίας περίπου 3,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συρρικνώθηκε το 2022 αλλά κατέγραψε ανάπτυξη το 2023, το 2024 και το 2025, έχει «σπάσει» πολλές προβλέψεις και απέφυγε να βυθιστεί σε μια σοβαρή κρίση παρά τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η πίεση από τον πόλεμο και τα διψήφια επιτόκια επιβράδυναν την ανάπτυξη στο 1% πέρυσι.

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει τη ρωσική οικονομία εφόσον συνεχιστεί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αύξησε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Ρωσίας φέτος στο 1,1% από 0,8%.