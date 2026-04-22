Σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ, έκτακτη Συνέντευξη Τύπου του Beyond Borders Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου.

Η 11η έκδοση (23-30/8/2026) του Beyond Borders Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ως προς τη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του. Η πρόσφατη αποχώρηση στρατηγικών και χρηματοδοτικών εταίρων ανέδειξε με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια ένα διαχρονικό ζήτημα: την απουσία ενός σταθερού και προβλέψιμου θεσμικού πλαισίου στήριξης, βάσει του οποίου το Φεστιβάλ θα μπορεί να σχεδιάζει και να αναπτύσσεται με συνέχεια, συνέπεια και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι υπό καθεστώς ετήσιας αβεβαιότητας.

Το Beyond Borders, που πραγματοποιείται στο ακριτικό Καστελλόριζο, έχει καταφέρει, μέσα από συνεχή προσπάθεια και με ίδιες δυνάμεις, να εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον δυναμικούς και ανερχόμενους κινηματογραφικούς θεσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων στον τομέα του ντοκιμαντέρ. Αποτελεί μια ενεργή πλατφόρμα διεθνούς διαλόγου, δημιουργικής ανταλλαγής και επαγγελματικής δικτύωσης, συνδέοντας ουσιαστικά Έλληνες δημιουργούς με την παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία και συμβάλλοντας με συνέπεια στην πολιτιστική εξωστρέφεια της χώρας.

Παρά τις επανειλημμένες και τεκμηριωμένες προσπάθειες επικοινωνίας με τα αρμόδια Υπουργεία και τους θεσμικούς φορείς, δεν έχει μέχρι σήμερα διαμορφωθεί ένα σταθερό πλαίσιο που να διασφαλίζει τη συνέχεια ενός τέτοιου εγχειρήματος. Σχετική ενημέρωση έχει πραγματοποιηθεί κατ’ επανάληψη και προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναζήτησης λύσεων.

Με εξαίρεση τη στήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ, το οποίο παραμένει σταθερός αρωγός του Φεστιβάλ, καθίσταται σαφές ότι η ανάγκη για έναν συνεκτικό, θεσμικό και λειτουργικό μηχανισμό υποστήριξης διεθνών πολιτιστικών δράσεων —και ιδίως εκείνων που αναπτύσσονται σε ακριτικές περιοχές— είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ.

Όπως δήλωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Ειρήνη Σαρίογλου, κατά τη Συνέντευξη Τύπου:

«Το Beyond Borders δεν είναι απλώς μια διοργάνωση, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός πολιτισμού που αναπτύσσεται εδώ και έντεκα χρόνια σε ένα από τα πιο ευαίσθητα και συμβολικά σημεία της χώρας. Η συνέχειά του δεν αφορά μόνο τη διοργάνωση καθαυτή, αλλά τη διατήρηση μιας σταθερής πολιτιστικής παρουσίας στα σύνορα και τη δυνατότητα της Ελλάδας να συνομιλεί δημιουργικά με τον κόσμο.

Και για να το θέσουμε ξεκάθαρα: δε ζητάμε χάρη. Δεν είμαστε επαίτες του πολιτισμού. Ζητάμε από την Πολιτεία πάγια και συνεπή θεσμική στήριξη, με την μορφή προγραμματικών συμβάσεων από τα αρμόδια Υπουργεία και την αρμόδια Περιφέρεια.

Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινάμε από το μηδέν και αυτό δεν γίνεται να συνεχιστεί. Το κάναμε για 10 χρόνια και αποδείξαμε το έργο και την αναγνώριση του θεσμού, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ακόμα και η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, μέσω εκπροσώπου της, έχει χαρακτηρίσει το Φεστιβάλ ως ένα από τα 3 ποιοτικότερα φεστιβάλ στην Ευρώπη.»

Στο πλαίσιο αυτό, το Φεστιβάλ απευθύνει ύστατη δημόσια έκκληση προς όλους τους αρμόδιους θεσμικούς και ιδιωτικούς φορείς για την άμεση εξεύρεση λύσεων που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της 11ης έκδοσης.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται με σαφήνεια η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου στήριξης, που θα επιτρέψει τον ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό δράσεων με διεθνή αντίκτυπο, ενισχύοντας έμπρακτα την παρουσία της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του ντοκιμαντέρ».