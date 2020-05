Τέξας: Αποκλείστηκε βάση του Ναυτικού – Πληροφορίες για πυροβολισμούς

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τέξας των ΗΠΑ για ένοπλο στην αεροπορική βάση του Ναυτικού «Corpus Christi».

Αεροπορική βάση του Ναυτικού στο Τέξας των ΗΠΑ βρίσκεται αποκλεισμένη μετά από πληροφορίες για ένοπλο.

Σύμφωνα με τον στρατό ένας ένοπλος βρίσκεται κοντά στη Βόρεια Πύλη. Σε ανακοίνωσή του ο Ναυτικός Αεροπορικός Σταθμός ζητά να παραμείνουν στους εσωτερικούς χώρους και να μην πλησιάζουν τα παράθυρα.

Η βάση βρίσκεται σε lockdown.

US Naval Air Station Corpus Christi says it is on lockdown due to a reported shooting incident «in the vicinity of the North Gate.» https://t.co/O9mmM0O9z7

BREAKING: Reports of possible active-shooter at Naval Air Station in Corpus Christi. On their Facebook page the air station posted «NAS Corpus Christi is now in a lockdown status. There is an active shooter in the vicinity of the North Gate. pic.twitter.com/aoR8pbv48o

— 1200 WOAI (@1200WOAI) May 21, 2020