Παναγία των Παρισίων: Ένας χρόνος από την πυρκαγιά που έπληξε τη Νοτρ Νταμ

Πριν ακριβώς ένα χρόνο η παγκόσμια κοινότητα κοιτούσε συγκλονισμένη την Παναγία των Παρισίων να φλέγεται.

Όχι μόνο οι κάτοικοι του Παρισιού, όχι μόνο οι Γάλλοι, αλλά ολόκληρος ο πλανήτης θρηνούσε αποσβολωμένος για την ανυπολόγιστη καταστροφή που έπληξε ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα του δυτικού πολιτισμού.

Μακρόν: Η τραγωδία δεν έχει ξεχαστεί

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι «θα γίνουν τα πάντα για την ανοικοδόμηση της Νοτρ Νταμ σε πέντε χρόνια», όπως είχε δεσμευθεί εδώ και έναν ακριβώς χρόνο μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε τμήμα του εμβληματικού καθεδρικού ναού του Παρισιού.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της γαλλικής προεδρίας για την πρώτη επέτειο της πυρκαγιάς, ο πρόεδρος της Γαλλίας τονίζει ότι η τραγωδία αυτή δεν έχει ξεχαστεί, ακόμη και αν «οι ημέρες μας, οι σκέψεις και οι ζωές μας έχουν γίνει όμηροι» της κρίσης του κορονοϊού.

«Θα ανοικοδομήσουμε την Νοτρ Νταμ σε πέντε χρόνια, το έχω υποσχεθεί. Θα κάνουμε τα πάντα για να τηρήσουμε αυτήν την προθεσμία. Φυσικά, οι εργασίες έχουν διακοπεί αυτήν την στιγμή εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, αλλά θα ξαναξεκινήσουν μόλις αυτό γίνει δυνατό», είπε.

Οι εργασίες στην Νοτρ Νταμ έχουν διακοπεί από τις 16 Μαρτίου για την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι εργασίες αποκατάστασης δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, καθώς το κτίριο βρίσκεται ακόμη στην φάση της αντιμετώπισης της κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έναν χρόνο μετά την καταστροφή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαριστεί και πάλι «όλους όσοι, χθες, την έσωσαν, και όλους όσοι, σήμερα, την ανοικοδομούν».

«Η αποκατάσταση της Νοτρ Νταμ είναι πολύτιμη για όλους μας, διότι είναι το σύμβολο της θέλησης του λαού μας, της ικανότητάς του να ξεπερνά τις δοκιμασίες και να στέκεται όρθιος», λέει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η μεγάλη καμπάνα «Emmanuel» του νότιου πύργου της Νοτρ Νταμ θα κτυπήσει στις 20.00 τοπική ώρα για να σημάνει την έναρξη της πυρκαγιάς πριν από έναν χρόνο.

Κατόπιν απόφασης του Αρχιεπισκόπου του Παρισιού, στον ναό τελέστηκε η λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν το Πάσχα των καθολικών.

Όπως ήταν φυσικό, δεν επετράπη η προσέλευση στους πιστούς, λόγω των μέτρων για τον κοροναϊό, είχαν όμως τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν μέσω διαδικτύου, ενώ στον ναό εισήλθαν μόλις επτά άτομα.

Το χρονικό της καταστροφής

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στο πίσω μέρος του γοτθικού καθεδρικού ναού, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης τις τελευταίες ημέρες, ξεκίνησε να βγαίνει καπνός και έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες φλόγες, οι οποίες μέσα σε λίγα λεπτά είχαν επεκταθεί σημαντικά.

Οι προσπάθειες των εκατοντάδων πυροσβεστών που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο δεν ήταν δυνατές για να περιορίσουν σημαντικά τις φλόγες. Αποτέλεσμα ήταν η φωτιά να επεκταθεί σε ολόκληρη τη στέγη, στα κωδωνοστάσια, καθώς και στον ένα πύργο του ναού.

Notre Dame de Paris in the 12th century, after nine centuries the cathedral was burned down pic.twitter.com/nRAV4CcwMl

