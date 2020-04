Τηλεοπτικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια για να «σπάσει» η καραντίνα

Είναι γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού, εκτός όλων των άλλων αλλαγών που έφερε στη ζωή μας, άλλαξε τα σχέδια εγχώριων και διεθνών τηλεοπτικών καναλιών με αποτέλεσμα να έχουν προχωρήσει σε αρκετές προσαρμογές στο πρόγραμμά τους. Η Nova, παρουσιάζοντας εξαιρετικά αντανακλαστικά και στηρίζοντας την καμπάνια της πολιτείας «Μένουμε Σπίτι» εμπλούτισε και συνεχίζει να εμπλουτίζει καθημερινά το τηλεοπτικό της περιεχόμενο, έτσι ώστε να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο την ανάγκη της οικογένειας για ψυχαγωγία τώρα που η διαμονή στο σπίτι είναι αναγκαία.

Με αφορμή αυτό, μιλήσαμε με την Κατερίνα Κασκανιώτη, Pay TV Executive Director Forthnet, μία από τις πιο δυναμικές και διορατικές γυναίκες manager στο χώρο της τηλεόρασης στην Ελλάδα, η οποία μας ανέλυσε πόσο άλλαξε η πανδημία τη ροή της καθημερινότητας των καναλιών της Nova.

«Είναι γεγονός ότι η πανδημία άλλαξε διεθνώς τον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε, και σίγουρα άλλαξε και τον τρόπο που επικοινωνούμε και ψυχαγωγούμαστε. Για εμάς στη Nova αυτή την περίοδο, δύο είναι οι βασικές επιδιώξεις. Πρώτη επιδίωξη, η εξασφάλιση όλων των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας, τους οποίους και θέλω να ευχαριστήσω για την δημιουργικότητα, ευελιξία και ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκαν στις νέες συνθήκες. Δεύτερον και εξίσου σημαντικό η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ποιοτικής ψυχαγωγίας στις οικογένειες που απολαμβάνουν τις συνδρομητικές μας υπηρεσίες.

Τηλεοπτικό πρόγραμμα

Σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε άμεσα σε σημαντικές αλλαγές στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με στόχο να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των μελών της οικογένειας δίνοντας έμφαση τόσο στα παιδιά που μένουν σπίτι, όσο και στους ενήλικες ενισχύοντας κατ’ αντιστοιχία τόσο το παιδικό πρόγραμμα αλλά και το κινηματογραφικό. Ταυτόχρονα, τονωτικές ενέσεις προγράμματος έγιναν με εκπομπές γυμναστικής και ευεξίας, αθλητικά ντοκιμαντέρ καθώς και με νέα κανάλια, ειδικά αφιερώματα και πρωτότυπες μεταδόσεις esports» ανέφερε η κα. Κασκανιώτη.

Στα highlights των δράσεων της πλατφόρμας αυτήν την περίοδο, ήταν πως μέσα σε λίγες ημέρες προσάρμοσε το περιεχόμενό της στις ανάγκες της αυξημένης ζήτησης τηλεοπτικών προϊόντων, βγάζοντας στον αέρα δύο νέα θεματικά κανάλια. «Δημιουργήσαμε δύο νέα pop up κινηματογραφικά κανάλια. Το Novacinema Extra HD για καθημερινό …ατελείωτο binge watching δημοφιλών σειρών και από Δευτέρα 13/4 το ειδικά διαμορφωμένο κανάλι Nova Masterclass By Tarantino, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας, του βραβευμένου σκηνοθέτη, “Once upon a time in Hollywood”.

Παράλληλα, ενισχύσαμε την πασχαλινή ζώνη, «Easter Kids Fantasy», στο Novacinema2HD, με τις πιο απίθανες μεταγλωττισμένες ταινίες για χαρούμενη και ασφαλή συντροφιά στα παιδιά κάθε βράδυ στις 20:00. Όλη η ταινιοθήκη «Εaster Kids Fantasy» είναι διαθέσιμη και στην υπηρεσία Nova On Demand ακόμη περισσότερο εμπλουτισμένη με δεκάδες ταινίες και εκατοντάδες επεισόδια σειρών με αγαπημένους ήρωες από τα κανάλια Βoomerang, Disney Channel, Disney XD, Nickelodeon, Nick Jr.

Την ίδια περίοδο φροντίσαμε και για τη σωματική άσκηση των συνδρομητών μας δημιουργώντας special ζώνη fitness! Κάθε μέρα στις 08:30 το πρωί στο Novalifε ειδικές εκπομπές fitness και επιλεγμένα well being προγράμματα στο 24ωρο κανάλι My ZEN TV. Και επειδή κάποιοι μπορεί να ξυπνούν πιο αργά, η ειδική ενότητα Fitness Time είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία Nova On Demand».

Αυτή την περίοδο σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις έχει πατηθεί το κουμπί…pause. Tόσο το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου όσο και τα διεθνή αλλά και τα αντίστοιχα του μπάσκετ έχουν ανασταλεί μέχρι τέλη Απριλίου τουλάχιστον. Πως αντιμετωπίζει η Nova αυτή την κατάσταση; Η κυρία Κασκανιώτη δίνει την απάντηση.

«Είμαστε σε στενή επικοινωνία με τους αθλητικούς φορείς και συνεργάτες, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις για τις οποίες παρέχουμε διαρκή ενημέρωση μέσω του Νovasports.gr και αναμένουμε την επανεκκίνηση των Πρωταθλημάτων, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εντός Μαϊου. Εν τω μεταξύ, σκεφτήκαμε ότι ήταν μία ιδανική συγκυρία για να προσφέρουμε στους φιλάθλους την ευκαιρία να δουν, θυμηθούν, απολαύσουν καταπληκτικές αθλητικές στιγμές των ομάδων τους και αγαπημένων αθλητών τους. Έτσι, προχωρήσαμε στην παραγωγή νέων ειδικών ενοτήτων με special προγράμματα μέσα από το πλούσιο αρχείο των καναλιών Novasports, από το 1995 έως και σήμερα και με τη σφραγίδα της κορυφαίας δημοσιογραφικής ομάδας.

Περαιτέρω, ενδυναμώσαμε το αθλητικό πρόγραμμα με τη ζώνη «Sports Icons», η οποία περιλαμβάνει κάθε μέρα νέα επεισόδια από 4 σειρές κορυφαίων ντοκιμαντέρ, για την ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τους κορυφαίους αθλητές και μεγάλες στιγμές από μπάσκετ και Formula1.

Για πρώτη φορά επίσης, οργανώσαμε και μεταδίδουμε στο Novasports.gr και στο κανάλι μας στο YouTube, κάθε Τετάρτη στις 19:30 τα ePlayoff2020, με τη συμμετοχή 6 ομάδων στα πρότυπα των ελληνικών play offs», τονίζει το στέλεχος.

Το «Μένουμε Σπίτι» σίγουρα έχει ανεβάσει τα επίπεδα τηλεθέασης και στις συνδρομητικές πλατφόρμες. Ποια είναι άραγε τα προγράμματα που προτιμούν οι συνδρομητές της Nova;

«Η τηλεθέαση κινείται ανοδικά σε όλα τα κανάλια της Nova με κυρίαρχα τα κανάλια Novacinema και Novalifε. Σε συγκεκριμένες ζώνες παρατηρούμε την τηλεθέαση να διπλασιάζεται! Μεσοσταθμικά σε όλα τα κανάλια της Nova σημειώνεται αύξηση της τάξης του 25%. Μερικές από τις blockbuster ταινίες που…«σκοράρουν» ιδιαίτερα υψηλά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είναι «XMEN Μαύρος Φοίνικας», «Gotzila II o Βασιλιάς», «Spiderman», «Rambo: Το τελευταίο αίμα», «Once upon a time in Hollywood», αλλά και η πιο πρόσφατη συμπαραγωγή της Nova «Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών». Οι ταινίες όμως που κυριολεκτικά… έσπασαν κάθε προηγούμενο προτίμησης ήταν οι ταινίες του James Bond στο extra special αφιέρωμα του μήνα όπως το «Skyfall», το «Casino Royale» και το γυρισμένο σε Κέρκυρα και Μετέωρα, all time classic, «For your Eyes Only» τoνίζει η Κατερίνα Κασκανιώτη και συνεχίζει.

Για παιδιά

«Ιδιαίτερα υψηλή είναι η τηλεθέαση στο παιδικό κοινό που κυμαίνεται σε αυξητικά επίπεδα της τάξης 50%-70% ανάλογα με την κατηγορία παιδικού προγράμματος.

Αγαπημένος προορισμός για τα παιδιά είναι μακράν το Boomerang, το οποίο εκπέμπει αποκλειστικά στη Nova και ακολουθούν με υψηλά ποσοστά το Nickelodeon και τα κανάλια Disney. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα παιδιά είναι ο βασικός επισκέπτης του Nova On Demand κατά τη διάρκεια της μέρας. Στις πρώτες θέσεις τηλεθέασης τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ήταν το «Ice Age», «Lego 2» «Pokemon ντετέκτιβ Πίκατσου», «Ο γιος του Μεγαλοπατούσα», «Στρουμφάκια», «Scooby doo», ενώ μοιρασμένη ήταν η τηλεθέαση στα εκατοντάδες επεισόδια παιδικών σειρών.

Οι top σειρές των ημερών αναδεικνύονται «Good Doctor III», «NCIS XVII», «Prodigal Son» στα κανάλια Novacinema, καθώς και «Grey’s Anatomy 16», «Homeland 8» και «Criminal Minds 15» στα κανάλια Fox.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βλέπουμε και την αυξητική τάση παρακολούθησης στα μεγάλα ξένα ειδησεογραφικά κανάλια, τα οποία λόγω και των ειδικών συνθήκων αλλά και της μεγάλης ποικιλίας που προσφέρει η Νοva, έχουν αποκτήσει μία καθημερινή θέση στο zapping».

Το γεγονός ότι οι πολίτες πλέον μένουν, εργάζονται, εκπαιδεύονται, επικοινωνούν και ψυχαγωγούνται από το σπίτι τους, έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική επιβάρυνση των δικτύων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Όμως σύμφωνε με την Κατερίνα Κασκανιώτη έρχεται η δορυφορική θέαση για να δώσει λύση σε τυχόν προβλήματα θέασης.

«Οι δορυφορικές συνδρομητικές πλατφόρμες έχουν το πλεονέκτημα να εξασφαλίζουν σε όλους τους συνδρομητές τους, αδιαλείπτως και χωρίς κανένα πρόβλημα, την παροχή των τηλεοπτικών τους καναλιών με εικόνα υψηλής ευκρίνειας (High Definition). Έτσι για παράδειγμα, οι συνδρομητές της Nova, που έχουν επιλέξει και τη δορυφορική μετάδοση, δεν θα επηρεαστούν από το φόρτο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούν να απολαμβάνουν κρυστάλλινη εικόνα και κρυστάλλινο ήχο, χωρίς να…κολλάει ή να…σπάει. Αυτό είναι και το μεγάλο αβαντάζ αλλά και η ποιοτική υπεροχή της δορυφορικής μετάδοσης έναντι των IPTV και ΟTT παρόχων».

Κλείνοντας ζητήσαμε από την κυρία Κασκανιώτη να μας ενημερώσει και για το τι έρχεται στη συνέχεια στα κανάλια της Nova. «Το πρόγραμμα μας και το επόμενο διάστημα θα είναι η καλύτερη συντροφιά τώρα που…Μένουμε Σπίτι και Μένουμε Παρέα. Έρχονται special αφιερώματα, όπως στον μεγάλο σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδοβάρ, πρεμιέρες ταινιών, δυνατές σειρές, ξεχωριστά αθλητικά αφιερώματα μέσα από το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό των καναλιών Novasports, ενώ εκτός από το νέο μουσικό κανάλι NR1 , έρχεται και άλλη μία δυνατή προσθήκη, το κανάλι «Food Network HD» το οποίο πρωτοπορεί σε θέματα φαγητού και μαγειρικής διεθνώς, παρακινώντας τους επαγγελματίες, αλλά και τους λάτρεις του είδους, να μοιραστούν το πάθος τους με τηλεθεατές από όλον τον κόσμο.

Όλοι εμείς στη Νοva συνεχίζουμε να μένουμε ενωμένοι, να μένουμε ομάδα και σας υποσχόμαστε να μένουμε παρέα μαζί σας! Κι όπως παροτρύνει ο Κουέντιν Ταραντίνο Check it out on Nova!».