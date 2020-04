Επικοινωνία Τσιάρα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη Θεία Κοινωνία σε Κουκάκι και Κέρκυρα

Policy Statements of the new Greek Government (Day 3), at the Greek Parliament, in Athens, July 22, 2019. / Προγραμματικές Δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης (Μέρα 3η), στη Βουλή, Αθήνα, 22 Ιουλίου, 2019

Με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα επικοινώνησε το απόγευμα της Κυριακής ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας. Ο Υπουργός ενημέρωσε τον κ. Πλιώτα για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, τόσο στο Κουκάκι όσο και στην Κέρκυρα και ζήτησε να ερευνηθούν από τους αρμόδιους Εισαγγελικούς λειτουργούς τα πραγματικά περιστατικά. Κοροναϊός : Βάζει «τέλος» στη χειραψία – Αλλάζει ριζικά ο τρόπος που επικοινωνούμε Χρυσή εποχή για το «ηλεκτρονικό καλάθι» Share