Κορωνοϊός : 5 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο – Στα 2114 τα συνολικά κρούσματα στην Ελλάδα

Σήμερα, Κυριακή (12/4/2020) ο καθηγητής και λοιμωξιολόγος κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε 33 νέα κρούσματα του κορωνοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2114, εκ των οποίων το 56.9% αφορά άνδρες. Κοροναϊός : Βάζει «τέλος» στη χειραψία – Αλλάζει ριζικά ο τρόπος που επικοινωνούμε Από αυτά, 542 (25.6%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 819 (38.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 76 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 15 (19.7%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 80.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 15 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 5 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 98 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 26 ήταν γυναίκες (26.5%) και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 72 έτη και το 88.8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 42261 κλινικά δείγματα. Η «ακτινογραφία» των θυμάτων Δύο ακόμη θύματα του κορωνοϊου έγιναν γνωστά το μεσημέρι της Κυριακής ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στη χώρα μας σε 98 θανάτους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δύο ασθενείς που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, ηλικίας 84 και 87 ετών με υποκείμενα νοσήματα. Νωρίτερα, ακόμα τρεις θάνατοι είχαν γίνει γνωστοί. Επρόκειτο για μια 60χρονη στη Θεσσαλονίκη και δύο άνδρες ηλικίας 60 και 61 ετών στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, η άτυχη 60χρονη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη μετά τη διακομιδή από της από την Πτολεμαΐδα στις 3 Απριλίου. Επιπλέον, ο 60χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Σωτηρία έπασχε από καρκίνο ενώ ο 61χρονος που νοσηλευόταν επίσης στο ίδιο νοσοκομείο στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ήταν, κατά πληροφορίες, πρώην καπνιστής.