Με νέες NAVTEX η Άγκυρα συντηρεί την ένταση σε Αιγαίο και Κύπρο

Η Τουρκία συνεχίζει να δυναμιτίζει το κλίμα στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, απαντώντας με αλαζονεία στις διεθνείς αντιδράσεις και συστάσεις για τη στάση της και τις ενέργειες της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις εμπρηστικές δηλώσεις τούρκων αξιωματούχων έρχεται να προστεθεί και η έκδοση NAVTEX με ρυθμό καταιγιστικό.

Το απόγευμα της Παρασκευής η Τουρκία προχώρησε σε μια ακόμη κίνηση διατήρησης της έντασης στην περιοχή εκδίδοντας NAVTEX με την οποία ανανεώνει την παράνομη δέσμευση για έρευνες από το Barbaros εντός της Κυπριακής ΑΟΖ μέχρι τον Μαΐου του 2020

Συγκεκριμένα με την NAVTEX που εξέδωσαν οι τουρκικές Αρχές δεσμεύονται παράνομα για σεισμογραφικές έρευνες σε περιοχές που επικαλύπτουν Οικόπεδα (2,3 και 9) της κυπριακής ΑΟΖ στα νοτιοανατολικά της Κύπρου για το διάστημα από 22 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.

Οι συντεταγμένες της νέας τουρκικής NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1550/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 22 DEC 19-31 MAY 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N – 034 21.35 E

35 04.98 N – 034 21.62 E

35 19.93 N – 034 48.77 E

34 41.27 N – 034 47.92 E

34 17.82 N – 034 30.25 E

34 06.57 N – 034 15.20 E

34 17.55 N – 034 15.37 E

34 15.82 N – 033 56.43 E

34 41.30 N – 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

Το τουρκικό ερευνητικό έχει επικεντρώσει τις έρευνες του σε αυτές τις περιοχές νότια της Κύπρου τους τελευταίους μήνες, αν και εκτιμάται ότι η αναγγελία αυτή σκοπεύει και στο να αποτραπούν οι έρευνες και γεωτρήσεις που πιθανόν προγραμματίζουν ξένες εταιρίες (TOTAL και ΕΝΙ) στις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί τα Οικόπεδα.

Χθες, η Άγκυρα προχώρησε στην έκδοση δύο Navtex εντός της περιοχής της κυπριακής ΑΟΖ, οι οποίες έχουν τις ίδιες συντεταγμένες και δεσμεύουν την ίδια θαλάσσια περιοχή, αλλά για διαφορετικούς σκοπούς.

Στη μια περίπτωση προβλέπονται βολές με πραγματικά πυρά που θα διεξαχθούν την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019, από τις 2 π.μ. μέχρι τις 4 π.μ., ενώ στην άλλη περίπτωση προβλέπεται η διεξαγωγή ναυτικών γυμνασίων την ίδια μέρα, από τις 7 μ.μ. μέχρι τις 10 μ.μ.

Χθες το πρωί ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε νέα Navtex, την τρίτη στη σειρά, σύμφωνα με την οποία προβλέπονται βολές του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, με πραγματικά πυρά, που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 από τις 10 π.μ. μέχρι τις 12 μ., σε περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Την ίδια ώρα ο τρόπος εμπλοκής του Ερντογάν στην εκρηκτική κατάσταση που πάει να διαμορφωθεί στη Λιβύη ανησυχεί έμπειρους αναλυτές που κάνουν λόγο για προσπάθεια του Σουλτάνου να προκαλέσει γενικότερη αναστάτωση στη λεκάνη της Ανατολική Μεσογείου, φλερτάροντας επικίνδυνα και με την πρόκληση ατυχήματος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε θερμό επεισόδιο».

Οι νέες NAVTEX ακολουθούν την αποστολή drones στα κατεχόμενα, και συνοδεύονται από τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, που κάθε μέρα σπάνε ρεκόρ, αλλά και παρενοχλήσεις ελληνικών αλιευτικών από τουρκικά σκάφη.

Οι επιδείξεις δύναμης της Τουρκίας συνοδεύονται σταθερά από βαρύγδουπες και προκλητικές δηλώσεις υψηλόβαθμων τούρκων αξιωματούχων. Τελευταίος πήρε τη σκυτάλη ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ δηλώνοντας πως «δεν είμαστε επισκέπτες στη Μεσόγειο, είμαστε νοικοκυραίοι» και αναφέροντας ότι η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από «τις εργασίες» της στην ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας μάλιστα για τα μνημόνια μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, για τα οποια μέρα με τη μερά πληθαίνουν οι καταδικαστικές δηλώσεις και γίνονται η αιτία για περαιτέρω διπλωματική απομόνωση της Τουρκίας, ο Ντονμέζ απτόητος και στη γραμμή Ερντογάν που μιλά για επιτάχυνση της υλοποίησης της συμφωνίας με τη Λιβύη, είπε ότι «Αυτή τη στιγμή είμαστε στην διαδικασία αποστολής στα ΗΕ και κοινοποίησης. Μετά που θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσουμε τις εργασίες αδειοδότησης έρευνας και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εκτιμώ ότι τους πρώτους μήνες του 2020 θα ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία.

Με ψυχραιμία παρακολουθούν Ελλάδα και Κύπρος το κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας, ενίοτε και προπαγάνδας, αν και το ύφος των δηλώσεων και των προειδοποιήσεων τους προς τον ενοχλητικό και θορυβώδη γείτονα έχει αλλάξει.

Δένδιας : Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί απόπειρες σφετερισμού της κυριαρχίας της

Το μήνυμα πως η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί τις απόπειρες σφετερισμού της κυριαρχίας της ή παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στην ημερίδα πρέσβεων που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως κατέστησε σαφές ο υπουργός Εξωτερικών, τέτοιες απόπειρες αποτελούν τα δύο τελευταία μνημόνια Τουρκίας-κυβέρνησης Τρίπολης.

Ο υπουργός Εξωτερικών αν και επανέλαβε τη διαχρονική θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι η Ελλάδα επιθυμεί την οικοδόμηση μίας σχέσης βασισμένης στις αρχές της καλής γειτονίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου με την Τουρκία, συμπλήρωσε ότι όσο οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται η Ελλάδα αναπτύσσει μια πολυεπίπεδη δραστηριότητα με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Καταρχήν στο πλαίσιο του ΟΗΕ» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε την προηγούμενη Δευτέρα με τον γγ του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Γενεύη.

Από εκεί και πέρα, ανέδειξε τη γενικότερη στάση της Ελλάδας στην ΕΕ και χαρακτήρισε ικανοποιητικά τα συμπεράσματα για το θέμα στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών προέταξε τις προσπάθειες οικοδόμησης ενός πλέγματος συμμαχιών και αλληλοκατανόησεων φιλικών χωρών που συμμερίζονται τις ελληνικές ανησυχίες.

Αναστασιάδης : Είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε στις οποιεσδήποτε επιβουλές

«Υπάρχει μια προσπάθεια από πλευράς Τουρκίας να δημιουργηθεί μια κρίση και δεν θα ακολουθήσουμε την οδό που επιλέγουν, αλλά θα συνεχίσουμε να εμμένουμε ότι το διεθνές δίκαιο, τα διεθνή βήματα, η ΕΕ, οι φίλες χώρες μπορεί να αποτελέσουν και το αποκούμπι και ιδιαίτερα η Ελλάδα, αλλά και την αποτρεπτική εκείνη δύναμη, ώστε κάθε έκνομη ενέργεια από πλευράς Τουρκίας να αντιμετωπιστεί επιτυχώς», δήλωσε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης.

Ωστόσο ο Πρόεδρος έσπευσε να προσθέσει ότι ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε στις οποιεσδήποτε επιβουλές μιλώντας στους αξιωματικούς και οπλίτες κατά την επίσκεψή του στο στρατόπεδο «Σταύρος Στυλιανίδης» στον Κόρνο, συνοδευόμενος από τον ΥΠΑΜ Σάββα Αγγελίδη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας.