Σπουδαία κίνηση του Αντετοκούνμπο – Έδωσε τα παπούτσια του σε παιδί με σύνδρομο Down

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφού τελείωσε τη δουλειά με τους Χόρνετς και οι Μπακς έφτασαν σε μια ακόμα νίκη, επιφύλασσε μία όμορφη έκπληξη σε έναν από τους θαυμαστές του.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ, καθώς είχε τελειώσει το παιχνίδι, άργησε να πάει στα αποδυτήρια της ομάδας του και τον περίμεναν καρτερικά οι φίλοι του Μιλγουόκι.

Ο Greek Freak έκανε το χατίρι όλου του κόσμου, φωτογραφήθηκε μαζί τους, υπέγραψε κάποια αυτόγραφα και στη συνέχεια προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση, αφού δώρισε τα παπούτσια του σε ένα παιδί που έχει σύνδρομο Down, με τους φιλάθλους των ελαφιών να τον αποθεώνουν.

THIS is why we play!!@Giannis_An34 gifts his game worn shoes to a lucky fan after the WIN!!#FearTheDeer pic.twitter.com/Q4uJSQzzht

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 1, 2019