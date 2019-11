Πιτίνο : Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό

Ο Ρικ Πιτίνο επιστρέφει οριστικά στον Παναθηναϊκό μετά από περίπου έξι μήνες, με τον Αμερικανό θρύλο να επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και το τριφύλλι.

Συγκεκριμένα, ο 67χρονος τεχνικός που πριν από μερικές μέρες ανέλαβε να οδηγήσει την Εθνική ομάδα στο προολυμπιακό τουρνουά, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκανε ανάρτηση στο Twitter που επιβεβαιώνει το deal με τους πράσινους.

Ο Πιτίνο ανέφερε ότι επιστρέφει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και θα πάρει τη θέση του Αργύρη Πεδουλάκη, ενώ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που ανέλαβε και πάλι τα ηνία του τριφυλλιού, ενώ και ο Παναθηναϊκός με τη σειρά του έκανε retweet την ανάρτηση του Αμερικανού προπονητή.

«Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό. Όπου θα προπονήσω φοβερά παιδιά, τα οποία θα με κρατήσουν πιο κοντά στο ταλέντο της Εθνικής ομάδας», τόνισε ο 67χρονος τεχνικός.

Excited to be returning to @paobcgr. Awesome guys to coach and it will keep me closer to the talent with the National team.

— Rick Pitino (@RealPitino) November 20, 2019