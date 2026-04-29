Στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλάδα και του Κατάρ, το οποίο υπογράφθηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου, προβλέπεται η σύσταση κοινής επιτροπής συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας. Η επιτροπή θα συγκροτείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων των δύο χωρών και θα έχει ως κύρια αποστολή τη διευκόλυνση της εφαρμογής του Μνημονίου.

Παράλληλα, θα παρακολουθεί την πρόοδο των συμφωνηθέντων, θα εξετάζει και θα εγκρίνει προτάσεις συνεργασίας, ενώ θα καθορίζει και τις προτεραιότητες υλοποίησης. Οι συνεδριάσεις της θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, είτε δια ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικών μέσων, κατόπιν συνεννόησης μέσω διπλωματικών διαύλων, στην Ελλάδα ή στο Κατάρ.

Πώς θα υλοποιείται η συνεργασία;

Η συνεργασία των δύο πλευρών θα βασίζεται στην ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών και τεκμηρίωσης για τον γεωργικό τομέα, καθώς και στη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας σε πεδία επιστημονικής έρευνας κοινού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιτόπιες επισκέψεις εμπειρογνωμόνων και ειδικών, αλλά και στη διοργάνωση κοινών προγραμμάτων κατάρτισης, συνεδρίων και σεμιναρίων, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Το πλαίσιο παραμένει ανοιχτό και για άλλες μορφές συνεργασίας, οι οποίες θα συμφωνούνται εγγράφως μεταξύ των δύο μερών.

Ευρύ φάσμα συνεργασίας στη γεωργία

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επισιτιστική ασφάλεια, η αγροτική ανάπτυξη και έρευνα, καθώς και ζητήματα υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη φυτική παραγωγή, την ευφυή γεωργία και την αγροτική τεχνολογία, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, η κτηνοτροφία και η ζωική παραγωγή, καθώς και η διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων. Σημαντική θέση κατέχει και η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.

Από τις γεωγραφικές ενδείξεις έως την κλιματική κρίση

Η συνεργασία επεκτείνεται ακόμη στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, στα κτηνιατρικά ζητήματα και τη φυτοπροστασία, καθώς και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των καλλιεργειών στις νέες συνθήκες.

Παράλληλα, περιλαμβάνει τη διαχείριση των φυτικών γενετικών πόρων, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας και σε άλλους τομείς στο μέλλον, εφόσον υπάρξει σχετική γραπτή συμφωνία μεταξύ της Ελλάδα και του Κατάρ.