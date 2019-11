Μουρίνιο : Η πρώτη φωτογραφία του πορτογάλου με τη φανέλα της Τότεναμ

Ο Ζοσέ Μουρίνιο συμφώνησε με τον Ντάνιελ Λέβι, υπέγραψε το συμβόλαιο του με την Τότεναμ που θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2023 και θα τον μετατρέψει στον δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή της Premier League και έπειτα, έκανε τη βόλτα του στο αθλητικό κέντρο των Λονδρέζων.

Απ’ όλη τη διαδικασία, δεν θα μπορούσε να λείψει η πρώτη αναμνηστική φωτογραφία με την εμφάνιση της Τότεναμ. Ο Μουρίνιο πόζαρε περιχαρής με τη λευκή φανέλα και με φόντο το γήπεδο και οι παράγοντες της ομάδας την ανάρτησαν στα social media…

Δείτε τον Μουρίνιο σε mood… Τότεναμ!

The Jose Mourinho image that everyone has been waiting for 📸#PL pic.twitter.com/GywJokAoP8

— SuperSport 🏉🏆 (@SuperSportTV) November 20, 2019