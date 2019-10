Η στιγμή που γυμναστής αφοπλίζει ένοπλο μαθητή μέσα σε σχολείο

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό που συνέβη σε λύκειο του Όρεγκον το Μάιο του 2019 «αποκαλύφθηκε» μέσα από το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του κτηρίου.

Πρόκειται για τη στιγμή που ο γυμναστής Keanon Lowe αφοπλίζει το δράστη της επίθεσης Angel Granados-Diaz, ο οποίος ήταν μαθητής του σχολείου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη διαδικασία της δίκης του μαθητή, ο γυμναστής μιλάει με τον ένοπλο δράστη και τον πείθει να του δώσει το όπλο του.

Στη συνέχεια, κάνει κάτι που ακόμα και στους ειδικούς φάνηκε «συγκλονιστικό». Κράτησε αγκαλιά τον νεαρό μαθητή, ζητώντας του να ηρεμήσει καθώς βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

Για το περιστατικό μίλησαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν πρώτοι στο σημείο, χαρακτηρίζοντας τη διαχείριση του συμβάντος ως «βέλτιστη».

Stunning surveillance footage captured the moment a high school coach in Oregon disarmed a student with a shotgun and then embraced him. Police eventually arrived and took the student into custody. https://t.co/a5artNKKlJ pic.twitter.com/rIKG9Phl0e

— ABC News (@ABC) October 19, 2019