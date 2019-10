Ερντογάν – Πενς: Συνάντηση σε στιλ είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα

Χωρίς δηλώσεις στα ΜΜΕ, ή κάποια επίσημη ανακοίνωση ολοκληρώθηκε η συνάντηση του τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικ Πενς στην Άγκυρα.

Οι δύο άντρες συζήτησαν κεκλεισμένων των θυρών για περίπου δύο ώρες, αναφορικά με την επιχείρηση «πηγή ειρήνης» η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για 9η μέρα στη Συρία.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters αναφέρουν πως τούρκοι αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές πως οι ενέργειες της Άγκυρας θα συνεχιστούν κανονικότατα στη Συρία.

Όσον αφορά στη συνάντηση, σε κάθε άλλοι παρά θετικό κλίμα διεξήχθη.

Αν μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, οι φωτογραφίες της συνάντησης των δύο ανδρών λένε πολλά για τις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ από τη στιγμή που ο Ερντογάν αποφάσισε να ξεκινήσει την επιχείρηση «πηγή ειρήνης» στη Συρία.

Πρόσωπα «παγωμένα». Βλέμματα που θα μπορούσαν να «κόψουν» το αίμα. Βλοσυροί και αγέλαστοι, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς δεν έκαναν, γιατί δεν ήθελαν, καμία προσπάθεια να κρύψουν τίποτα.

There was visible tension between U.S. Vice President Pence and Turkish President Erdogan when they met in Turkey today to discuss the situation in northern Syria pic.twitter.com/6wN436SxTP

