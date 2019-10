Συρία / Μάνμπιτζ: Ρωσικά στρατεύματα στην ζώνη που κατείχαν οι Αμερικανοί

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν σήμερα ρωσικά και συριακά στρατεύματα να καταλαμβάνουν θέσεις στην περιοχή του Μάνμπιτζ όπου μέχρι χθες στρατοπέδευαν Αμερικανοί στρατιώτες.

Το κρατικό κανάλι «Ρωσία-24» έδειξε ρωσικά στρατεύματα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, να περιπολούν στη βόρεια αυτή πόλη της Συρίας.

Ένα άλλο ρωσικό κανάλι, που χρηματοδοτείται από το ρωσικό κράτος, το RT (Russia Today), έδειξε σε βίντεο εικόνες που δείχνουν ένα αμερικανικό κομβόι να διασταυρώνεται σε έναν δρόμο, που συνδέει το Μάνμπιτζ με το Κομπάνι, με συριακές κυβερνητικές δυνάμεις που κατευθύνονταν προς το Μάνμπιτζ.

Syrian Army is in full control of Manbij city.Russian military police now patrolling the streets of #Manbij after US troops withdraw. pic.twitter.com/4qF9WtTX3b — Military Advisor (@miladvisor) October 15, 2019

Μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, τα συριακά στρατεύματα, όπως αναφέρει και το ΑΠΕ, κατέλαβαν θέσεις στην πόλη Μάνμπιτζ, μετά την συμφωνία που έκαναν με τους Κούρδους της περιοχής για να αναχαιτίσουν την διείσδυση των τουρκικών στρατευμάτων.

O Oleg Blokhin, Ρώσος δημοσιογράφος, δημοσίευσε ένα βίντεο στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη από την ερημωμένη αμερικανική στρατιωτική βάση στο χωριό al-Saadiya, κοντά στο Μάνμπιτζ.

«Οι ΗΠΑ ήταν εδώ χθες, σήμερα είμαστε εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εκτός ελέγχου ο Ερντογάν-Στέλνει τελεσίγραφο στους Κούρδους

Στο μεταξύ, αποφασισμένος να οδηγήσει τις σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ στα άκρα είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εν μέσω σφοδρών πιέσεων για την τουρκική εισβολή στη Συρία.

Βλέποντας την κατάσταση να οδηγείται εκτός ελέγχου, με τον Τούρκο πρόεδρο να εμφανίζεται απρόθυμος για κατάπαυση του πυρός –παρά τον ελιγμό του για τη Μάνμπιτζ– ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την Τρίτη να στείλει στην Άγκυρα τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, τους οποίους αρνήθηκε να συναντήσει ο Ερντογάν.

Την ίδια ώρα, έστειλε τελεσίγραφο στους Κούρδους να παραδώσουν όλα τα όπλα τους έως απόψε το βράδυ της Τετάρτης.

«Μέχρι το βράδυ όλοι οι «τρομοκράτες» πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους, να καταστρέψουν τις παγίδες τους και να εγκαταλείψουν την ασφαλή ζώνη που καθορίσαμε» τόνισε ο τούρκος πρόεδρος, επισημαίνοντας πως η επίθεση της Τουρκίας θα τερματιστεί σε ένα τέτοιο σενάριο.

«Όταν οι τρομοκράτες εγκαταλείψουν την ασφαλή ζώνη στη Βόρεια Συρία, τότε θα τελειώσει και η επιχείρηση Πηγή Ειρήνης» διεμήνυσε.