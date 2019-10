Ερντογάν σε Κούρδους : Παραδώστε τα όπλα μέχρι το βράδυ

Τελεσίγραφο λίγων μόλις ωρών στους Κούρδους της Συρίας να παραδώσουν όλα τα όπλα τους έως το βράδυ της Τετάρτης έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Μέχρι το βράδυ όλοι οι «τρομοκράτες» πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους, να καταστρέψουν τις παγίδες τους και να εγκαταλείψουν την ασφαλή ζώνη που καθορίσαμε» τόνισε ο τούρκος πρόεδρος, επισημαίνοντας πως η επίθεση της Τουρκίας θα τερματιστεί σε ένα τέτοιο σενάριο.

«Όταν οι τρομοκράτες εγκαταλείψουν την ασφαλή ζώνη στη Βόρεια Συρία, τότε θα τελειώσει και η επιχείρηση Πηγή Ειρήνης» διεμήνυσε.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η επιχείρηση θα τερματιστεί μετά την εγκαθίδρυση της «ζώνης ασφαλείας», τονίζοντας ότι η θέση της Τουρκίας σε αυτό το ζήτημα είναι αδιαπραγμάτευτη.

When terrorists leave safe zone in northern Syria, that is when #OperationPeaceSpring will end –Turkish President Erdogan — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 16, 2019

Απορρίπτει τη διαμεσολάβηση

Παράλληλα, ο τούρκος πρόεδρος απέρριψε εκ νέου κάθε πρόταση για διαμεσολάβηση με τους Κούρδους, όπως αυτή του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Δημοκρατία της Τουρκίας ποτέ στην ιστορία της δεν κάθισε στο τραπέζι με τρομοκρατικές ομάδες, δεν ψάχνουμε μεσολαβητή γι’ αυτό» σημείωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση άλλων κρατών. «Όσοι έχουν αγκαλιάσει τρομοκράτες εδώ και πολλά χρόνια μπορούν να διαπραγματευτούν μαζί τους, αλλά εμείς ποτέ δεν θα ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση».

Republic of Turkey never sat at table with terror groups in its history, we are not looking for a mediator for that: President Erdogan — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 16, 2019

Δήλωση – ανέκδοτο

Παράλληλα, προέβη σε μια δήλωση για την εν εξελίξει στρατιωτική επιχείρηση της χώρας του στην Τουρκία, η οποία μάλλον σε ανέκδοτο παραπέμπει.

Σχολιάζοντας βίντεο και φωτογραφίες με φρικαλεότητες του τουρκικού στρατού και των παραστρατιωτικών οργανώσεων που υποστηρίζει η Τουρκία, ανέφερε πως ποτέ στην ιστορία η χώρα του δεν έσφαξε άμαχο πληθυσμό. Έκανε λόγο δε, για ψεύτικες φωτογραφίες που κυκλοφορεί το PKK στα κοινωνικά δίκτυα.

#BREAKING Turkey never committed civilian massacre in its history and never will, says Erdogan on fake photos posted by pro-PKK terror social media — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 16, 2019

«Αν θέλετε να δείτε σφαγές πολιτών, κοιτάξτε στο Αφγανιστάν, την Μυανμάρ, το Καραμπάχ και τη Βοσνία» ανέφερε ο Ερντογάν.

Απέρριψε ότι ο τουρκικός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον εκκλησιών παρά το γεγονός όπως είπε ότι εκεί κρύβονται τρομοκράτες ελεύθεροι σκοπευτές.