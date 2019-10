Συρία : Κούρδοι μαχητές σώζουν τους συντρόφους τους – Βίντεο ντοκουμέντο με

Για δεύτερη εβδομάδα συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη βόρεια Συρία, με διακηρυγμένο στόχο – εκ μέρους της Άγκυρας – την εκκαθάριση της περιοχής από τους Κούρδους μαχητές και τους τρομοκράτες του ISIS.

Μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) και ο Ασαντ για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην περιοχή, στρατηγικά σημεία της κουρδικής πόλης Μάντζιμπ, η οποία πολιορκούταν από την Τουρκία, περιήλθαν σήμερα στον έλεγχο της Δαμασκού.

Επίσης, τα συριακά στρατεύματα εισήλθαν και στην πόλη Ράκα, για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ερντογάν, λίγες ώρες αφότου είχε δηλώσει πως δεν τον ενδιαφέρει η Μάνμπιτζ, έστειλε τελεσίγραφο στους Κούρδους να παραδώσουν τα όπλα μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Όλα αυτά ενόσω μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ τουρκικών και κουρδικών δυνάμεων στην Ρας αλ Αϊν κοντά στα τουρκοσυριακά σύνορα. Εκεί, οι κουρδικές δυνάμεις προβάλλουν ισχυρή αντίσταση. Για να υπερασπισθούν την πόλη μάλιστα, χρησιμοποιούν ένα πυκνό δίκτυο σηράγγων και χαρακωμάτων.

Σε βίντεο που ανέβασε στο twitter o δημοσιογράφος της Voice of America, Μουτλού Τσιβιρόγλου, εμφανίζονται κούρδοι μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων να προσπαθούν εν μέσω μάχης να σώσουν συντρόφους τους που έχουν τραυματιστεί.

Σε δεύτερο βίντεο φαίνονται κούρδοι μαχητές, ανάμεσα τους και μία από τις γυναίκες μαχήτριες Των Γυναικείων Δυνάμεων Προστασίας (YPJ), να ανοίγουν πυρ κατά των τουρκικών δυνάμεων.

Amidst the intense fighting in Serêkanîyê (Ras al-Ain), an SDF fighters is trying to help wounded fellow fighter pic.twitter.com/5FmEgx43Xl

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 16, 2019