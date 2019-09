Κλιματική Αλλαγή: Πάνω από 1 εκατομμύριο διαδήλωσαν στην Ιταλία

«Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι» συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Παρασκευών για το Κλίμα σε όλη την Ιταλία, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κινήματος.

Ο Τζανφράνκο Μάσα δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο πως 250.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Ρώμη, αριθμός ρεκόρ στην Ιταλία για διαδηλώσεις για το κλίμα, και 150.000 άνθρωποι στο Μιλάνο.

Ο ίδιος δήλωσε πως 80.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Νάπολη, 50.000 στη Φλωρεντία, από 20.000 στο Τορίνο και την Μπολόνια και από 10.000 στο Παλέρμο και το Μπάρι.

«Απίστευτες φωτογραφίες απ’ όλη την Ιταλία! Αυτό είναι το Τορίνο #ClimateStrike #FridaysForFuture» έγραψε στο Twitter η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η έφηβη Σουηδή που ξεκίνησε το κίνημα Παρασκευές για το Μέλλον.

Συνολικά έγιναν διαδηλώσεις σε περισσότερα από 150 μέρη στην Ιταλία. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Παιδείας Λορέντσο Φιοραμόντι είχε καλέσει τους εκπαιδευτικούς να μην τιμωρούν τους μαθητές που δεν πηγαίνουν την Παρασκευή στο σχολείο.

Στο Παλέρμο δημιουργήθηκε ένταση όταν περίπου 30 μαυροντυμένοι νέοι, πιθανόν ακροδεξιοί, προσπάθησαν να διαλύσουν την πορεία που έγινε εκεί. Μερικοί διαδηλωτές άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι και επενέβησαν οι ειδικές μονάδες της αστυνομίας.

Στη Ρώμη, μεγάλα πλήθη μαθητών και φοιτητών έκαναν πορεία προς τη λεωφόρο Fori Imperiali κοντά στο Κολοσσαίο.

Την περασμένη εβδομάδα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έφυγαν από σχολεία και χώρους εργασίας. Κι αυτό για να πάρουν μέρος στις διαδηλώσεις οι οποίες έγιναν πριν τη Σύνοδο του ΟΗΕ με αντικείμενο ακριβώς την κλιματική αλλαγή.

Οι διοργανωτές αναμένουν ανάλογη συμμετοχή και σήμερα. Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί στις ευρωπαϊκές χώρες, τον Καναδά τις ΗΠΑ. Παράλληλα, πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή στις διαδηλώσεις της Νέας Ζηλανδίας που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

OMG !!! A Massive #climatestike kickoff in Rome,Italy . People are coming out from home’s in big Numbers.

It’s time to act , Climate issue is not negotiable by having meeting.

We need to listen science .#ActOnClimate #FridaysForFuture #Rome #ClimateChange pic.twitter.com/o5LvNQHHU2

— Meet Bhatt (@meettbhatt) September 27, 2019