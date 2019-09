Brexit : Συνηθίζει στις ήττες ο Μπόρις Τζόνσον – Εχασε άλλη μία ψηφοφορία

Ο Μπόρις Τζόνσον σημείωσε νέα αποτυχία, καθώς βρετανοί βουλευτές απέρριψαν κυβερνητικό αίτημα για την αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα. Αυτό θα γινόταν ώστε να μπορέσουν οι Συντηρητικοί βουλευτές να συμμετάσχουν στο ετήσιο συνέδριο του κόμματός τους.

Το αίτημα απορρίφθηκε με 306 ψήφους έναντι 289. Πριν από την ψηφοφορία, οι Συντηρητικοί είχαν δηλώσει πως το συνέδριό τους θα πραγματοποιηθεί έτσι κι αλλιώς.

Αυτή ήταν η έβδομη κοινοβουλευτική ήττα του Μπόρις Τζόνσον σε επτά ψηφοφορίες στο διάστημα των δύο μηνών πρωθυπουργίας του.

Μετά από την απροθυμία της Βουλής να διευκολύνει το κυβερνών κόμμα, ίσως χρειαστεί ο Τζόνσον να μεταθέσει την ομιλία του που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη. Κι αυτό γιατί ο βρετανός πρωθυπουργός θα απαιτείται να είναι στο βήμα για την εβδομαδιαία συνεδρίαση με ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό.

Αιτιολογώντας την απόρριψη του αιτήματος για ένα τριήμερο κοινοβουλευτικό διάλειμμα, πηγές των Εργατικών υποστήριζαν ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε ότι το κοινοβούλιο είναι σε λειτουργία, ακυρώνοντας την αναστολή που είχε αποφασίσει ο Μπόρις Τζόνσον.

Η Βουλή των Κοινοτήτων άνοιξε ξανά την Τετάρτη, έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι το κλείσιμό της από τον βρετανό πρωθυπουργό ήταν παράνομο.

Παρόλα αυτά, ο βρετανός πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει να κλείσει εκ νέου τη Βουλή.

Παράλληλα, προκάλεσε την αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον του, μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, κάτι που μπορεί να βάλει τη Βρετανία σε τροχιά πρόωρων εκλογών.

Αυτό που προκάλεσε πάντως εντύπωση ήταν οι αποδοκιμασίες βουλευτών κατά του βρετανού πρωθυπουργού.

Την ώρα της συνεδρίασης της Βουλής, αρκετές φορές βουλευτές φώναζαν στον Μπόρις Τζόνσον «Παραιτήσου!», ενώ η ατμόσφαιρα ήταν γενικά τεταμένη.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που δημοσιεύει το πρακτορείο Ruptly.

🔊 Listen to MPs call for Boris Johnson to resign as he faces them and Jeremy Corbyn for the first time since the Supreme Court ruled that he broke the law. 🔊 pic.twitter.com/jNWlHUdc7U

— RT UK (@RTUKnews) September 25, 2019