Brexit : Γκρίνιες και αποδοκιμασίες στη Βουλή κατά Τζόνσον

Το απόλυτο χάος για το Brexit. Οι συνεδριάσεις της βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων είναι γνωστές για το… ταμπεραμέντο τους, ακόμη και τα ευτράπελά τους.

Ομως η συνεδρίαση μετά το «χαστούκι» του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομη την αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου από τον Μπόρις Τζόνσον, προκειμένου να αποφύγει το «μπλοκάρισμα» του Brexit χωρίς συμφωνία, κατέρριψε κάθε ρεκόρ.

Ο Μπόρις Τζόνσον άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει να κλείσει εκ νέου τη Βουλή. Παράλληλα, προκάλεσε την αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον του, μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, κάτι που μπορεί να βάλει τη Βρετανία σε τροχιά πρόωρων εκλογών.

«Αυτό το κοινοβούλιο πρέπει είτε να κάνει στην άκρη και να επιτρέψει σε αυτή την κυβέρνηση να υλοποιήσει το Brexit ή να καταθέσει πρόταση μομφής και τελικά να έρθει αντιμέτωπο με την ημέρα που θα γίνει το ξεκαθάρισμα με τους ψηφοφόρους» είπε ο Τζόνσον σε ομιλία στη Βουλή.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν οι αποδοκιμασίες βουλευτών κατά του Τζόνσον.

Την ώρα της συνεδρίασης της Βουλής, αρκετές φορές βουλευτές φώναζαν στον Μπόρις Τζόνσον «Παραιτήσου!», ενώ η ατμόσφαιρα ήταν γενικά τεταμένη.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που δημοσιεύει το πρακτορείο Ruptly.

🔊 Listen to MPs call for Boris Johnson to resign as he faces them and Jeremy Corbyn for the first time since the Supreme Court ruled that he broke the law. 🔊 pic.twitter.com/jNWlHUdc7U

— RT UK (@RTUKnews) September 25, 2019