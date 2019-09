Νίκη της Αγγλίας κόντρα στο Κόσοβο (5-3)

Η Αγγλία νίκησε το αξιόμαχο Κόσοβο επικρατώντας με 5-3 κι έκανε το 4/4 στα προκριματικά του Euro 2020. Θρίαμβος για την Τσεχία μέσα στο Μαυροβούνιο (3-0).

Ούτε 1, ούτε 2 δέκα ολόκληρα χρόνια αήττητη είναι η Εθνική Αγγλίας σε προκριματικά παιχνίδια. Και το Κόσοβο δεν κατάφερε να ανατρέψει αυτήν την ιδιότυπη… παράδοση των Τριών Λιονταριών, παρότι στάθηκε αξιοπρεπώς στο Σαουθάμπτον. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις 35 δευτερόλεπτα μετά την σέντρα, όμως εν συνεχεία οι Άγγλοι θύμωσαν και ξεκίνησαν να σκοράρουν κατά ριπάς.

Το τελικό 5-3 αντικατροπτρίζει το παιχνίδι που διεξήχθη στο St. Mary’s με την Αγγλία να είναι σαφώς ανώτερη και τους Βαλκάνιους να παρουσιάζονται αξιόμαχοι, αφού όταν το σκορ ήταν 5-1 και η συνέχεια προμηνύοταν άσχημη, δεν παραιτήθηκαν μειώνοντας στο τελικό 5-3.

Τα αποτελέσματα του ομίλου

Αγγλία – Κόσοβο 5-3

(8’ Στέρλινγκ, 19’ Κέιν, 38’ αυτ. Βοϊβόντα, 44’, 45’ Σάντσο – 1’, 49’ Μπερίσα, 54’ πεν. Μουρίκι)

Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-3

(54’ Σούτσεκ, 58’ Μάζοπουστ, 90′ πεν. Νταρίντα)

Η βαθμολογία:

Αγγλία 12

Τσεχία 9

Κόσοβο 8

Μαυροβούνιο 2

Βουλγαρία 2

1️⃣0️⃣ YEARS UNBEATEN

England have now gone a DECADE without losing a qualifier, last losing 1-0 to Ukraine under Capello

👶 Young players emerging

👌 A focus on attractive football

👏 Building from a World Cup semi final#ThreeLions going from strength to strength pic.twitter.com/UEJvFaUvIr

