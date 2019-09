Πρώτος σε ασίστ ο Ρούμπιο στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων

Ο «μαέστρος» της Ισπανίας Ρίκι Ρούμπιο, ήθελε μόλις μία ασίστ προκειμένου να ξεπεράσει τον Πάμπλο Πριχιόνι με τις δύο ασίστ που σέρβιρε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Πολωνία.

Πλέον έχει 108, ενώ ο Πριχιόνι είχε 106. Ο άσος των Suns είναι και επίσημα ο πρώτος σε ασίστ τα τελευταία 25 χρόνια στα Παγκόσμια Κύπελλα, αφού ο προκάτοχός του κρατούσε το ρεκόρ από το 1994.

Ricky Rubio (108) is now the best assists provider in the FIBA Basketball World Cup since 1994. Prigioni was the previous leader of this ranking with 106 #FIBAWC

— Sportando (@Sportando) September 10, 2019